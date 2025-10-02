《火神的眼淚》電影版將開拍 溫昇豪曝進度

〔記者湯世名／彰化報導〕2021年電視連續劇《火神的眼淚》描述消防員在執勤中面臨的生死關頭，是台灣首部消防員題材職人劇，播出後獲得高收視率並奪得多項大獎，不少人敲碗期待開拍電影版，劇中男主角溫昇豪日前在彰化縣消防局災情勘查車捐贈現場親曝，他們已經在著手電影版的拍攝，在大螢幕上更具衝擊力，百姓一定會對消防員豎起大拇指。

溫昇豪在捐贈會場親曝《火神的眼淚》電影版籌備進度。（記者湯世名攝）

溫昇豪前天在消防局東區消防分隊捐贈儀式會場指出，《火神的眼淚》是社會寫實影集，他2020年在拍攝影集時曾到消防隊受訓，也參加特搜，對於消防員的工作感到無比敬畏與尊敬；世詮多媒體董事長沈東昇跟他說要捐贈災情勘查車時，希望他能以股東與好友的身分來參加捐贈儀式，他自然義不容辭。

世詮多媒體董事長沈東昇（左）捐贈災情勘查車給彰化縣消防局，副局長邱聰佳（右）代表受贈。（記者湯世名攝）

災情勘查車市價高達近130萬元，備配先進儀器。（記者湯世名攝）

溫昇豪說，這次花蓮災難看到很多消防弟兄的身影，消防員不是只有打火，在天災搜救時也都是衝第一線，相當辛苦。此外還要宣導與推廣，包括住家警報器的推廣，消防員與義消都到機關學校推廣。

他還指出，《火神的眼淚》2021年在全台造成很大的迴響，近期已經在劇本的著手準備拍攝電影版，在大螢幕上更具有衝擊力，更能帶出消防員、義消這群英雄們對於守護老百姓生命財產安全的力量，百姓絕對會豎起大拇指。

