娛樂 最新消息

于朦朧案震撼國際！美權威媒體《外交政策》揭中國審查內幕

中國藝人于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。（翻攝自微博）中國藝人于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國男星于朦朧上月11日墜樓身亡，享年37歲，突如其來的噩耗震撼演藝圈，雖然官方在短短12小時內迅速結案，定調死因為「酒後意外墜樓」，但各種揣測及不知真假的信息流傳，外界質疑聲浪未歇，連美國專注於國際事務、全球政治與經濟、安全與外交政策等議題的權威媒體《Foreign Policy》（《外交政策》）也關注此議題，顯見其影響之深已經突破亞洲。

《外交政策》近日發表一篇報導，標題為《中國大眾對名人被掩蓋事件耿耿於懷，演員于朦朧的去世引發了一系列審查和謠言》，指出演員于朦朧的神秘死亡，即使在嚴格的消息封鎖下，仍在中國網路引發巨大震動。報導認為，中國官員處理此案的方式，以及公眾的反應，充分顯示出中國共產黨對媒體與輿論的掌控力。

《外交政策》近日發表一篇報導，指出演員于朦朧的神秘死亡，即使在嚴格的消息封鎖下，仍在中國網路引發巨大震動。（翻攝自網站）《外交政策》近日發表一篇報導，指出演員于朦朧的神秘死亡，即使在嚴格的消息封鎖下，仍在中國網路引發巨大震動。（翻攝自網站）

文章提到，于朦朧過世後，許多聳動但大多未經證實的細節迅速在社交媒體流傳。網友不僅懷疑當晚與他一同參加派對的演員和製片人是否應負責任，也質疑他是否在追求事業過程中遭受羞辱，甚至傳出有官員藉娛樂圈進行洗錢。更有猜測指「政壇委員蔡奇的私生子」可能牽涉其中。

隨著事件持續發酵，香港、新加坡與台灣媒體，以及美國一家中文日報，甚至 BBC 中文頻道都在過去兩週內接連報導。中國「防火牆」之外的脫口秀節目，也花費數小時剖析這起備受矚目的事件。網友們進一步翻出其他演員在類似情況下離世的案例，加深外界疑慮。

《外交政策》分析，中國的審查往往反應過度。許多新聞可能因為瑣碎理由就被掩蓋，通常能達到「消息消失」的效果，但有時審查本身也會成為新聞，引發各種陰謀論來解釋為何要封鎖消息。報導形容，這就像「銜尾蛇」一樣：審查員一邊追逐謠言，一邊最終反而製造出更多新的故事。

