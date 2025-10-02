前主播薛楷莉當庭翻白眼 涉420萬詐欺案怒嗆前男友「別再欺負我」

〔記者邱奕欽／台北報導〕前主播薛楷莉再陷官司風暴！她遭控2022年間向建築業邱姓前男友詐取420萬元，昨（1日）雙方於台北地院首度當庭對質，邱男情緒激動，聲稱在投資糾紛陷入困境時慘遭欺騙，過程一度哽咽，而薛女則在庭上不斷翻白眼、低聲抱怨，態度顯得不耐。

前主播薛楷莉被控詐騙邱姓前男友420萬元，昨日到台北地院開庭。（記者張文川攝）

本案原定1日完成辯論，卻因檢方臨時傳喚新證人而延宕，審理再度延期。由於薛楷莉赴美定居，取得護理執照轉戰醫護界，因此她當庭語帶無奈表示工作已排班到2026年1月，返美後還需與主管協調再次返台時間，她更強調自己單親母親身份，反控前男友「不要再說謊、不要再欺負單親媽媽」，並聲稱已另案提出家暴指控。

庭訊結束後，薛楷莉當場指控前男友刻意拖延，直言「司法會還我清白」，並將由律師與法院協調下次庭期。邱男則在法院外徘徊1小時後才離開，全程用西裝外套遮頭掩面，結果視線受阻撞上金屬門，現場婦人冷嘲「這麼笨，難怪會被騙！」成為全案另一幕插曲。

