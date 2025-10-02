金馬62》曾敬驊「1人2部片」激戰！評審內幕曝光：還是全票通過

〔記者廖俐惠／台北報導〕曾敬驊入圍第62屆金馬獎，今年以電影《我家的事》獲得最佳男配角提名，金馬執委會執行長聞天祥指出，曾敬驊雖然是以全票決定入圍，不過他演出的電影《我家的事》及《大濛》各有擁護者，最後《我家的事》還是佔多數，以該片出線。

曾敬驊曾在2019年以《返校》入圍最佳新演員，這次則是以《我家的事》的夏仔一角獲得男配角提名。對於入圍，曾敬驊回應：「謝謝評審的肯定與劇組所有人的用心及信任，大家一起來金馬看電影吧！」

《大濛》曾敬驊。（華文創提供）

聞天祥指出，曾敬驊的出線花了評審一點時間，因為他在《我家的事》及《大濛》都獲得很好的評價，儘管有部分評審堅持《大濛》較為突出，但票數還是集中在《我家的事》，「曾敬驊獲得全部票，但散布在兩部電影。」聞天祥進一步分析，曾敬驊未能參與《我家的事》前身短片《姊姊》，儘管有些吃虧，卻能很好的融入這個大家庭，「評審盛讚他反而降低了偶像的色彩，提供非常具有可塑性、可信度，甚至在柴米油鹽醬醋茶的淡淡哀傷中，其實有效的增添了奇妙的喜感，評審對於他在肢體語言上的進步，有非常大的肯定。」

《我家的事》曾敬驊。（牽猴子提供）

第62屆金馬獎入圍名單將於10月1日公布，頒獎典禮於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞 。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

