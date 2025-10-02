自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

金馬62》曾敬驊「1人2部片」激戰！評審內幕曝光：還是全票通過

〔記者廖俐惠／台北報導〕曾敬驊入圍第62屆金馬獎，今年以電影《我家的事》獲得最佳男配角提名，金馬執委會執行長聞天祥指出，曾敬驊雖然是以全票決定入圍，不過他演出的電影《我家的事》及《大濛》各有擁護者，最後《我家的事》還是佔多數，以該片出線。

曾敬驊曾在2019年以《返校》入圍最佳新演員，這次則是以《我家的事》的夏仔一角獲得男配角提名。對於入圍，曾敬驊回應：「謝謝評審的肯定與劇組所有人的用心及信任，大家一起來金馬看電影吧！」

《大濛》曾敬驊。（華文創提供）《大濛》曾敬驊。（華文創提供）

聞天祥指出，曾敬驊的出線花了評審一點時間，因為他在《我家的事》及《大濛》都獲得很好的評價，儘管有部分評審堅持《大濛》較為突出，但票數還是集中在《我家的事》，「曾敬驊獲得全部票，但散布在兩部電影。」聞天祥進一步分析，曾敬驊未能參與《我家的事》前身短片《姊姊》，儘管有些吃虧，卻能很好的融入這個大家庭，「評審盛讚他反而降低了偶像的色彩，提供非常具有可塑性、可信度，甚至在柴米油鹽醬醋茶的淡淡哀傷中，其實有效的增添了奇妙的喜感，評審對於他在肢體語言上的進步，有非常大的肯定。」

《我家的事》曾敬驊。（牽猴子提供）《我家的事》曾敬驊。（牽猴子提供）

第62屆金馬獎入圍名單將於10月1日公布，頒獎典禮於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞 。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中