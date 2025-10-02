自由電子報
娛樂 電影

吳慷仁跌落金馬！影帝夢碎點名林柏宏 「96分鐘辛苦了」吐真心話

〔記者邱奕欽／台北報導〕第62屆金馬獎入圍名單昨（1日）揭曉，原本呼聲極高的吳慷仁與林柏宏卻雙雙缺席「最佳男主角」獎項，成為本屆最大遺珠。吳慷仁深夜發文打氣，回憶林柏宏拍攝《96分鐘》的過程，溫暖喊話吐真實心聲。

吳慷仁無緣今年金馬影帝。（資料照）吳慷仁無緣今年金馬影帝。（資料照）

本屆金馬獎「最佳男主角獎」競爭激烈，被外界形容為死亡之組，最終入圍名單包括張孝全《深度安靜》、張震《幸福之路》、許瑞奇《好孩子》、柯煒林《大濛》與藍葦華《我家的事》。然而，呼聲同樣不低的吳慷仁《南方時光》與林柏宏《96分鐘》皆未能進榜，讓不少粉絲直呼可惜。

針對外界猜測是否有報名，金馬執行長聞天祥受訪時則澄清，吳慷仁確實有報名，「沒有不報名這件事」，只是最終票數不足，甚至不是未入圍者中得票最高的；林柏宏因兼具文武戲、表演張力強烈，讓評審討論持續到最後一刻，仍無緣名單。

雖然與金馬擦肩而過，但吳慷仁在發文中仍強調，能與林柏宏合作是一段難得的經驗，並感性肯定兩人拍了一部很棒的作品，「96分鐘辛苦了～繼續加油～」真心支持的話語也為「影帝遺珠」的遺憾增添一抹暖色，展現戲裡戲外的真摯情誼。

點圖放大header
點圖放大body

