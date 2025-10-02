鍾承翰淚憶「錯過孩子心跳」 求子路被拍成電影

〔記者鍾志均／台北報導〕「大霈」李霈瑜、鍾承翰參演電影《我們意外的勇氣》飾演計畫備孕的夫妻，卻因兩人對「要不要生小孩」這件事抱持不同想法，讓婚姻產生矛盾與衝突。

李霈瑜回憶初讀劇本時直呼：「天啊！我身邊好多朋友正在經歷一樣的情況，要被拍成電影了。」表示生活裡有太多人在努力求子過程中，因流產或安胎而需要長期調養，讓人心疼，片中角色讓她更有共鳴：「夫妻常會因為對小孩的期待不同而爭執，互相都覺得委屈。」

鍾承翰（右）、大霈。（壹壹喜喜提供）

鍾承翰則分享，角色讓他想起自己的親身經歷，「我們曾努力想要孩子，卻一直沒有結果。當好不容易懷孕時，我因為工作太忙一次產檢都沒陪過，甚至沒聽過孩子的心跳聲。最後卻接到老婆的電話說孩子沒有心跳了……」談及此處，他忍不住紅了眼眶：「我還在車上痛哭。」

李霈瑜笑說自己已經過了「拚命想生小孩」的年紀，現在若遇到合適的人會順其自然，不會不顧一切只為了要個孩子。《我們意外的勇氣》以真切情感投射出現代家庭的縮影，於10月23日在台上映。

