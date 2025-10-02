自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

鍾承翰淚憶「錯過孩子心跳」 求子路被拍成電影

〔記者鍾志均／台北報導〕「大霈」李霈瑜、鍾承翰參演電影《我們意外的勇氣》飾演計畫備孕的夫妻，卻因兩人對「要不要生小孩」這件事抱持不同想法，讓婚姻產生矛盾與衝突。

李霈瑜回憶初讀劇本時直呼：「天啊！我身邊好多朋友正在經歷一樣的情況，要被拍成電影了。」表示生活裡有太多人在努力求子過程中，因流產或安胎而需要長期調養，讓人心疼，片中角色讓她更有共鳴：「夫妻常會因為對小孩的期待不同而爭執，互相都覺得委屈。」

鍾承翰（右）、大霈。（壹壹喜喜提供）鍾承翰（右）、大霈。（壹壹喜喜提供）

鍾承翰則分享，角色讓他想起自己的親身經歷，「我們曾努力想要孩子，卻一直沒有結果。當好不容易懷孕時，我因為工作太忙一次產檢都沒陪過，甚至沒聽過孩子的心跳聲。最後卻接到老婆的電話說孩子沒有心跳了……」談及此處，他忍不住紅了眼眶：「我還在車上痛哭。」

李霈瑜笑說自己已經過了「拚命想生小孩」的年紀，現在若遇到合適的人會順其自然，不會不顧一切只為了要個孩子。《我們意外的勇氣》以真切情感投射出現代家庭的縮影，於10月23日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中