娛樂 電視

楊銘威「剽竊企劃案」和弟弟撕破臉！姊姊站出發聲：私下沒話聊

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊銘威在TVBS劇集《舊金山美容院》中不惜剽竊弟弟章廣辰的企劃案，兄弟關係瞬間緊繃，章廣辰更直言：「為了贏你，這次我已經準備了很久！」大姊楊晴則在夾縫中面對壓力，不同選擇逐漸推動家族矛盾走向白熱化，劍拔弩張的氛圍讓三姊弟關係充滿變數。

楊銘威（左起）、蔣偉文、楊晴及章廣辰在《舊金山美容院》飾演一家人。（TVBS提供）楊銘威（左起）、蔣偉文、楊晴及章廣辰在《舊金山美容院》飾演一家人。（TVBS提供）

戲裡緊張，戲外卻笑聲不斷。楊晴打趣說：「我們跟劇中三姊弟真的很像，私下也沒什麼話聊。」更透露自己雖然在現實中是年紀最小，卻要飾演大姊，忍不住驚呼：「什麼？我演姊姊？」隨後又笑稱：「不過我平常就愛管東管西，好像也蠻適合。」

楊銘威則分享拍攝趣事：「只要我在演，沒鏡頭的章廣辰就在旁邊偷笑。」章廣辰立刻補充：「因為他太認真了，反而特別有反差感。」最後更不忘肯定：「其實他真的演得非常好。」

楊銘威在《舊金山美容院》飾演受寵的老二，最懂得討父親蔣偉文歡心。（TVBS提供）楊銘威在《舊金山美容院》飾演受寵的老二，最懂得討父親蔣偉文歡心。（TVBS提供）

飾演嚴父的蔣偉文則回憶接演契機：「導演說需要一個很帥的爸爸，我馬上就答應了。」雖然角色性格和自己落差很大，他解釋身為雙魚座的他，平常總替人著想，但鄧永寬卻是控制欲強、永遠不滿足的父親，也正因如此，蔣偉文感性地說，詮釋這個角色讓他更深刻體會到「知足常樂」的重要。《舊金山美容院》將於10月19日播出。

點圖放大header
點圖放大body

