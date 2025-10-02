自由電子報
娛樂 最新消息

《九重紫》男神認了「閻羅王犀利眼神」難題 孟子義1招火速解謎

〔記者蕭方綺／台北報導〕由《沉香如屑》的孟子義、《星漢燦爛》的李昀鋭所主演的古裝劇《九重紫》今晚將播出。李昀鋭在劇中飾演手段果決的武將，他提到劇本上經常描述角色的眼神如閻羅王般，非常犀利嚇人，坦言這對自己在演出時是道難題，因此在演戲時，李昀鋭會仔細觀察拍攝出來的效果，「包括眼神的高低、頭或下巴的角度，然後可能展現出來哪個角度看起來是比較兇的！」此舉引來外型高冷美艷的孟子義打趣笑說：「你演『兇』都要這麼努力，但是我只要不說話，看起來就很兇！」

李昀銳透露，要表現《九重紫》劇中角色的犀利眼神是個挑戰。（八大提供）李昀銳透露，要表現《九重紫》劇中角色的犀利眼神是個挑戰。（八大提供）

《九重紫》劇情描述年少失母，因家庭變故和丈夫背叛出軌而對人生失望的竇昭（孟子義飾），與英勇善戰的宋墨（李昀銳飾）一起遭暗算身亡，意外回到過去，獲得重啟人生的機會，兩人結盟成親，在試探與守護中翻轉命運。

孟子義一開始接觸《九重紫》劇本時有點擔心，因為過往並沒有接觸太多關於宅鬥的作品，怕自己會鬥得不明白，所以提前先做了功課，特別看了劉詩詩的《女醫明妃傳》、譚松韻的《錦心似玉》及趙麗穎的《知否知否應是綠肥紅瘦》等劇，她分析劇中角色「竇昭」的性格是清醒獨立，即便被親情、愛情傷透心，但還是堅強選擇好好賺錢，過好自己的生活。

孟子義為了《九重紫》，拍攝前做足功課。（八大提供）孟子義為了《九重紫》，拍攝前做足功課。（八大提供）

孟子義透露劇本最吸引她的就是女主角有機會改變上一世所經歷的那些事情，她豪氣直呼：「有這種機會，我就覺得很爽！」李昀銳聊起戲裡的角色說道：「這個角色並非一個所謂的傳統意義上的好人，他剛開始就是一個壞人，就是一個要謀逆的賊子，然後在第二世的過程當中，才逐漸地被拉回來，他有他自己的規則和正義，這個我覺得是挺吸引我的！」《九重紫》2日（四）起，每週一至週五晚間八點在八大戲劇台播出。

