娛樂 電視

搶先楊銘威！修杰楷嗆聲：我先認識方志友

〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷開設的YouTube頻道《修Time》，最新一集邀請好友方志友上船出任務，一起宣傳新戲《舊金山美容院》。原以為是輕鬆遊湖行，沒想到竟要在石門水庫捕撈超巨大大頭鰱。

修杰楷（左）和方志友展開「活魚料理PK」。（《修Time》提供）修杰楷（左）和方志友展開「活魚料理PK」。（《修Time》提供）

兩人從遊艇換小船出發，竟幸運釣起需要三人合力才拉得上船的巨魚，尖叫聲不斷，現場氣氛超熱血。隨後立刻展開「活魚料理PK」，方志友臨時向公公請教紅燒魚做法，卻走佛系隨興風格，被修杰楷笑喊：「我們是在PK欸！你認真點！」

修杰楷（右）和方志友在石門水庫捕撈超巨大大頭鰱。（《修Time》提供）修杰楷（右）和方志友在石門水庫捕撈超巨大大頭鰱。（《修Time》提供）

反觀修杰楷雖是即興上菜，卻信心滿滿靠感覺料理，方志友也暖心鼓勵：「我覺得你煮得會很好吃！」

修杰楷（右）和方志友是多年老友。（《修Time》提供）修杰楷（右）和方志友是多年老友。（《修Time》提供）

節目中也曝光兩人私下深厚交情，修杰楷透露其實是先和方志友合作拍偶像劇才認識，後來才認識方志友的老公楊銘威；方志友則笑說修杰楷私下就像「教官」，出遊全靠他有紀律的規劃，否則整團會變散沙。

此外，修杰楷體貼舉動再加一，原來是他出海時把太陽眼鏡讓給方志友擋太陽，還常親自下廚餵飽大家，獲得好友滿滿讚賞，受封是最暖旅伴。

