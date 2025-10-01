自由電子報
娛樂 最新消息

李多慧深入花蓮災區鏟泥 鬆吐當地現況：低頭致敬

李多慧提到，受災住家的母親並未把悲傷掛在臉上，反而溫暖地接待了他們。（翻攝自threads）李多慧提到，受災住家的母親並未把悲傷掛在臉上，反而溫暖地接待了他們。（翻攝自threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕颱風「樺加沙」帶來猛烈風雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成慘重死傷，各界紛紛發動捐款賑災。經常熱心公益的韓籍啦啦隊女神李多慧日前才透過賑災基金會捐出30萬元新台幣，今（1）日又被網友目擊到當地救災，她也在社群上分享心聲。

李多慧提到，本以為自己或許能盡一點心力，於是前往花蓮光復 ，「第一次拿起鏟子，動作很笨拙；心先跑在前頭，身體卻常常跟不上。看著連日守在現場的大家流汗與奉獻，我不禁低頭致敬。」

李多慧也提到，受災住家的母親並未把悲傷掛在臉上，反而溫暖地接待了我們；在困境中仍不失的那份正向，讓她受益良多。

她也說，原以為自己是去幫忙的，但她反而從志工們與那位母親身上，得到更大的勇氣也學習到很多。向今天仍堅守在各自位置上的所有人，致上最深的敬意與感謝。

