全球已婚男必看！玄彬「捏扁粉絲手指愛心」改握手…不是老婆孫藝真就不行

玄彬婚後守身如玉，被網友大讚是已婚男典範。（翻攝自Eyes雜誌SNS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男神玄彬「寵妻」行徑再添一椿！向來不吝在粉絲面前曬恩愛的玄彬和孫藝真夫妻倆，今天一段「捏扁粉絲手指愛心」的影片成為網路熱搜，讓人見識什麼是真正「鐵壁男」。

玄彬（左）和孫藝真是韓國演藝圈的模範夫妻。（翻攝自玄彬IG）

事件緣起於昨（30日），玄彬出席圈內好友羅熙燦導演及鄭敬淏、趙宇鎮、李奎炯、等朴智煥等人主演的喜劇電影《Boss》VIP試映會，隨後eyesmag官方帳號上傳了玄彬的一則短影音頻，配文寫道：「除了藝真手，誰都不會伸出手心的男人…玄彬，機智的完美鐵壁男」。

影片中，可見一位熱情粉絲上前向玄彬比出「半顆愛心」，希望歐巴能比出「另一半」時，沒想到，玄彬竟意外地抓住這名粉絲的手指，並將其折疊起來，改為握手，而不是完成這個愛心，完全展現他對孫藝真「忠貞不二」的鐵壁男行徑。

看到這一幕的網友們紛紛留言「他不是抓住，而是捏著，太搞笑了」、「全球已婚男人必看」、「真是鐵壁男」…。

更有趣的是，孫藝真隨後也親自回覆這則貼文，她以戴著墨鏡並「豎起大拇指」的表情照，帥氣向粉絲回應她對老公的「讚許」，幽默中仍舊難掩讓人甜到溺斃的粉紅泡泡。

鄭敬淏（左二）主演的電影《Boss》，內容描述4名為了逃避「龍頭棍」的幫派老少年們，如何設計對方只為了不想站C位的瘋狂故事。（翻攝自臉書）

