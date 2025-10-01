自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全球已婚男必看！玄彬「捏扁粉絲手指愛心」改握手…不是老婆孫藝真就不行

玄彬婚後守身如玉，被網友大讚是已婚男典範。（翻攝自Eyes雜誌SNS）玄彬婚後守身如玉，被網友大讚是已婚男典範。（翻攝自Eyes雜誌SNS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男神玄彬「寵妻」行徑再添一椿！向來不吝在粉絲面前曬恩愛的玄彬和孫藝真夫妻倆，今天一段「捏扁粉絲手指愛心」的影片成為網路熱搜，讓人見識什麼是真正「鐵壁男」。

玄彬（左）和孫藝真是韓國演藝圈的模範夫妻。（翻攝自玄彬IG）玄彬（左）和孫藝真是韓國演藝圈的模範夫妻。（翻攝自玄彬IG）

事件緣起於昨（30日），玄彬出席圈內好友羅熙燦導演及鄭敬淏、趙宇鎮、李奎炯、等朴智煥等人主演的喜劇電影《Boss》VIP試映會，隨後eyesmag官方帳號上傳了玄彬的一則短影音頻，配文寫道：「除了藝真手，誰都不會伸出手心的男人…玄彬，機智的完美鐵壁男」。

影片中，可見一位熱情粉絲上前向玄彬比出「半顆愛心」，希望歐巴能比出「另一半」時，沒想到，玄彬竟意外地抓住這名粉絲的手指，並將其折疊起來，改為握手，而不是完成這個愛心，完全展現他對孫藝真「忠貞不二」的鐵壁男行徑。

看到這一幕的網友們紛紛留言「他不是抓住，而是捏著，太搞笑了」、「全球已婚男人必看」、「真是鐵壁男」…。

更有趣的是，孫藝真隨後也親自回覆這則貼文，她以戴著墨鏡並「豎起大拇指」的表情照，帥氣向粉絲回應她對老公的「讚許」，幽默中仍舊難掩讓人甜到溺斃的粉紅泡泡。

鄭敬淏（左二）主演的電影《Boss》，內容描述4名為了逃避「龍頭棍」的幫派老少年們，如何設計對方只為了不想站C位的瘋狂故事。（翻攝自臉書） 鄭敬淏（左二）主演的電影《Boss》，內容描述4名為了逃避「龍頭棍」的幫派老少年們，如何設計對方只為了不想站C位的瘋狂故事。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中