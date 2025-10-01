自由電子報
娛樂 最新消息

「揭弊女神」馬郁雯宣布離開三立 9年記者生涯畫句點

馬郁雯宣布9月30日是她任職三立新聞台的最後一天。（翻攝自臉書）馬郁雯宣布9月30日是她任職三立新聞台的最後一天。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立新聞政治組記者、揭弊女神馬郁雯昨晚已正式離開任職9年4個月的三立新聞台，結束12年的記者生涯。她稍早也在臉書發出長文，有感而發回顧新聞歲月。

馬郁雯寫下：「九年四個月，拿著麥克風採訪的日子，是人生軌跡中最深刻的時光。昨晚收到非常多溫暖訊息，同時想藉機會跟關心我的好朋友報告，9／30我已經正式從三立新聞政治組畢業了！」

她表示，自己曾跑社會線多年，經歷重大刑案、治安新聞，「有人說我社會跑得過久，但我總說社會線的養成，是我踏入政治線後，最寶貴的基本功跟硬實力。」後來進入政治線，長期駐守立法院，成為觀眾熟悉的身影。

馬郁雯回顧12年記者生涯，感性表示「新聞我做，我負責」。（翻攝自臉書）馬郁雯回顧12年記者生涯，感性表示「新聞我做，我負責」。（翻攝自臉書）

馬郁雯也提及自己過去揭露多起獨家，包括柯文哲新竹老家違建、高虹安「寡婦樓」都更案、黃國昌汐止菜園與違建等事件，「這樣火裡來、水裡去的日子，我練就一顆強大心臟，我仍清楚透過報導將這些關係鏈一一揭發。」

她強調：「我很慶幸，這麼多年來，我仍可驕傲說『新聞我做，我負責』，我始終清楚媒體在社會責任上，我們應盡的義務是什麼。」卸下媒體角色後，她承諾仍會持續關心政治與公共議題。

至於未來規劃，馬郁雯低調表示：「先放個假，靜心思考，但就算想耍賴，大概一日三餐加宵夜還不成問題。」外界關注她是否將投入台北市議員選舉，仍待她後續宣布。

點圖放大body

