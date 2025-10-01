自由電子報
娛樂 最新消息

「再為于朦朧抱屈」遭中共秒刪文？ 陳曉東親上火線解釋

陳曉東曾為于朦朧發聲。（資料照，記者陳奕全攝）陳曉東曾為于朦朧發聲。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕中國男星于朦朧上月墜樓過世，因疑似涉及中共官員，中國所有網路都被下令禁談，中國演藝圈全噤聲，連港星陳曉東率先發聲要求真相仍慘被刪文，一度令網友擔心人身安全。沒想到近日又在社群流傳一篇陳曉東再為于朦朧開轟，二度發聲直言的貼文，還傳出該文最後遭移除，但他本人在threads上表示「fake（假的）」，指出這篇是假的。

陳曉東回應這篇貼文是假的。（翻攝自threads）陳曉東回應這篇貼文是假的。（翻攝自threads）

在社群媒體流傳的陳曉東二度開轟文，內容寫著「沒有一個人在乎他，全部都在講一路走好，明明被害根本走不好」，全文沒有提到姓名，但外界解讀是在為于朦朧發聲，指出中國演藝圈太虛偽，網友還說貼文隨後也疑似遭受系統刪除。 

後續陳曉東也親自寫下「fake」，澄清這篇並非他本人發文，不過他作為首個在中國發展卻敢發聲的藝人，依舊被認為勇氣可嘉。

