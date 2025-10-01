于美人帶頭馳援花蓮 黃嘉千號召群星「再捐112台高壓清洗機」

于美人（左）號召黃嘉千、六月、李千娜等群星合力救災。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕花蓮因颱風「樺加沙」重創，馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉成為重災區。于美人第一時間號召各界投入救援行列，繼日前調度112台高壓清洗機送往災區後，黃嘉千也串連多位藝人，再捐出112台高壓清洗機，展現演藝圈的集體善舉。

于美人今（1日）發文透露，上週五提到高壓清洗機之後，黃嘉千就打電話表示要為花蓮出力，隨即獲得演藝圈朋友響應。于美人再指出，這批善款與物資來自黃嘉千、高怡萍、楊謹華、楊千霈、彭佳慧、郁芳、蔡燦得、六月、王仁甫與季芹、李千娜、許志豪、杜詩梅，以及友人黃歆茹共同響應。

請繼續往下閱讀...

于美人強調，「每一份心力都能幫助花蓮更快復原」。她也感謝台北金環太子會與「于美人偏遠地區弱勢關懷協會」的加入，讓馳援規模擴大。在災區復原過程中，高壓清洗機被視為清理淤泥的重要工具，能協助居民快速恢復居住環境。

于美人發文的內容，也再次凸顯演藝圈「拋磚引玉」的力量，從單一號召，迅速凝聚成一股倍數成長的善意行動，展現災後人心互助的力量。此舉引發網友熱烈討論，網友們紛紛感謝藝人們的及時幫助，直呼「真正用行動守護台灣」、「演藝圈這次好暖」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法