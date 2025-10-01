自由電子報
娛樂 最新消息

陳孟賢合唱施文彬「砸20萬圓夢」 康康笑虧：像鐵獅玉玲瓏

《綜藝一級棒》郭婷筠（左起）陳淑萍、蕭玉芬、林姍、施文彬、杜忻恬、吳申梅、陳怡婷、吳美琳等合唱招牌神曲《傷心酒店》。（中視提供）《綜藝一級棒》郭婷筠（左起）陳淑萍、蕭玉芬、林姍、施文彬、杜忻恬、吳申梅、陳怡婷、吳美琳等合唱招牌神曲《傷心酒店》。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台語金曲歌王施文彬本週登上《綜藝一級棒》，一開場就原音重現《傷心酒店》，與杜忻恬、郭婷筠、陳淑萍、蕭玉芬、林姍、吳申梅、陳怡婷、吳美琳等合唱經典對唱神曲，現場驚呼連連，被讚為「男女對唱不敗神曲」。康康也憶起往事，感嘆當年剛入行時，施文彬已是紅遍全台的巨星。

《綜藝一級棒》施文彬（中）登《一級棒》原音重現。（中視提供）《綜藝一級棒》施文彬（中）登《一級棒》原音重現。（中視提供）

《綜藝一級棒》金曲歌王施文彬首登節目。（中視提供）《綜藝一級棒》金曲歌王施文彬首登節目。（中視提供）

施文彬分享自己早期從海外返台，本來唱英文歌，後來轉唱台語歌曲，像《愛愈深心愈凝》、《傷心酒店》都成為KTV必點神曲，不僅音樂事業風光，更曾在電競領域成為「台灣之光」，還擔任台灣電競協會理事長，讓許志豪直呼，「在他身上可以看到很多可能性」。

《綜藝一級棒》陳孟賢（左）與施文彬合唱《再會啦心愛的無緣的人》。（中視提供）《綜藝一級棒》陳孟賢（左）與施文彬合唱《再會啦心愛的無緣的人》。（中視提供）

節目上，陳孟賢與施文彬合唱《再會啦心愛的無緣的人》，順勢宣傳個人首張專輯。施文彬更力挺：「這次出唱片一定超級賣！」氣氛瞬間嗨翻。陳孟賢笑言「出道12年終於圓夢」，而這次造型就砸下20萬，讓李子森驚呼「像阿凡達規格！」，許志豪笑說「像四果冰、雪花冰融化」，康康更補刀，「應該是參考鐵獅玉玲瓏」，笑翻全場。

《綜藝一級棒》陳孟賢（中）宣傳造型康康（左）笑虧「應該是參考鐵獅玉玲瓏」。（中視提供）《綜藝一級棒》陳孟賢（中）宣傳造型康康（左）笑虧「應該是參考鐵獅玉玲瓏」。（中視提供）

《綜藝一級棒》施文彬欣賞陳隨意獨特的低音。（中視提供）《綜藝一級棒》施文彬欣賞陳隨意獨特的低音。（中視提供）

此外，施文彬聽到許志豪與陳隨意合唱《天涯總有相會時》時，大讚許志豪歌聲，也稱讚陳隨意低音渾厚，「除了郭金發老師之外，低音最美就是你！」讓陳隨意受寵若驚，直呼老師的肯定最珍貴。李子森則以《一腳淺拖》獨唱獲得激賞，施文彬點名「最能獨當一面的就是李子森」，讓許志豪忍不住「吃醋」，和陳隨意互相拌嘴，康康則搞笑當和事佬，場面熱鬧歡笑不斷。

《綜藝一級棒》李子森唱《一腳淺拖》。（中視提供）《綜藝一級棒》李子森唱《一腳淺拖》。（中視提供）

