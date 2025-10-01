自由電子報
娛樂 最新消息

金馬62》舒淇執導處女作《女孩》來不及報名 「這部」也沒趕上

舒淇首部自編自導電影《女孩》。（甲上提供）舒淇首部自編自導電影《女孩》。（甲上提供）

〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎今公布入圍名單，金馬執委會執行長聞天祥透露，今年共有593部影片報名，包括劇情片80部、動畫片3部、紀錄片64部、劇情短片310部、紀錄短片79部、動畫短片57部。今年評審團堪稱平均年齡最輕的一屆，入圍名單從上午8點討論到下午5點，共計9小時，也因此比預定時間晚了半小時揭曉。

本次包括舒淇首度執導的《女孩》、即將上映的《泥娃娃》片方都已表示來不及報名，金馬執行長聞天祥也解釋，有些電影是來不及報名，或是各片方的決定，「沒有一個電影獎可以涵蓋全世界所有它希望來參加的作品，我們也應該去體諒跟理解這樣的狀況，但是我們要怎麼去接收這些來報名的作品、而對這些作品做出選擇，以及提供無論是業界、媒體或者是影迷們，這些來自電影的饗宴，這個是最重要的一個工作。」

聞天祥（記者潘少棠攝）聞天祥（記者潘少棠攝）

聞天祥也提到，今年包含台灣出品的作品269部、中國的作品有204部、港澳地區的作品有87部、星馬地區的作品有27部，「當然，部數的多寡不能夠保證它入圍的多少」。

他說當然渴望跟大家透過一個電影獎的舉辦，跟這些電影的推薦和放映，讓大家可以去認識，跟理解這些優秀的作品，「很多作品都要入圍以後它才有機會在台灣被看到，如果有越多我們不熟知的作品，做為一個影迷應該要感到高興才對。」第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在臺北流行音樂中心舉行。

