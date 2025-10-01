自由電子報
娛樂 最新消息

金馬62》得過金曲大獎又首度入圍金馬獎 告五人感謝兩人義氣相挺

告五人入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，團員心中充滿感謝。（相信音樂提供）告五人入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，團員心中充滿感謝。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人曾經以《又到天黑》獲得金曲獎年度歌曲大獎，今（1日）晚公布的金馬獎入圍名單中，告五人則首次入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，團員都很開心。

收到入圍金馬獎好消息，告五人團員感激說：「初次看到電影《有病才會喜歡你》就非常有感覺，一邊看初剪，一邊做筆記，想打造一首專屬於這部電影的歌曲，想清楚刻畫人物的性格帶進去歌裡。謝謝金馬獎評審，謝謝導演許富翔與片方的信任，謝謝江齊、懷雲義氣相挺獻聲，以及感謝所有支持這部片的影迷和我們的哈瓜。」

告五人為校園愛情電影《有病才會喜歡你》量身打造主題曲《我天生－有病版》，表達了青春時期因愛而產生的執著與不顧一切的熱情，歌曲由告五人親自演唱，並找來電影主角詹懷雲、江齊一同獻聲。出道8年的告五人，曾為多部影視作品創作主題曲，不但為影集《華燈初上》創作《好不容易》，累積超過4700萬次點擊，近期也為熱門影集《影后》打造序曲《從未見過的海》，而《影后》在本屆金鐘獎入圍非常多獎項。至於11月22日金馬獎典禮當天，告五人是否有機會出席？唱片公司表示目前還在確認中。

