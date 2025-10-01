金馬62》張震被讚演出「全新境界」！張孝全、藍葦華爭帝有變數

張震以新片《幸福之路》入圍金馬62最佳男主角。（資料照，亞洲電影大獎學院提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕48歲的張震連兩年入圍男主角，以新片《幸福之路》與張孝全、藍葦華等人共同角逐，新加坡新人許瑞奇、港星柯煒林同樣不容小覷。

張震出道逾30年，曾以《緝魂》順利封帝，他在《幸福之路》等待妻女會合，卻在短短幾天歷經措手不及的變化，金馬執委會執行長聞天祥表示，評審們大讚他是「全新的張震」，是這部片的「定海神針」。

第62屆金馬獎最佳男主角入圍名單。（金馬執委會提供）

張孝全主演的《深度安靜》剛在平遙國際影展拿下最佳男主角，他飾演金士傑女婿，林依晨的丈夫，遇上心靈巨大創傷，被指單用演技就能詮釋時空跳躍的模樣。

確診「肺腺癌」第四期的港星柯煒林在《大濛》口音變化有很大的跨域，散發極端迷人的救贖力量；曾入圍「台北電影獎」的藍葦華在《我家的事》演平凡父親，細膩詮釋的心境轉折，令觀眾印象深刻。

此次堪稱「黑馬」的許瑞奇首次入圍金馬獎，是新加坡知名度頗高的年輕新秀，他在《好孩子》是「皇后中的皇后」，必須進行脫口秀和直播，直到父親過世後，回到失智母親身邊，開啟了全新關係，獲讚演戲渾然天成。

