金馬62》母女對決！蔡淑臻首度入圍 對手竟是9歲童星

最佳女配角名單 （記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎今天（1日）公開入圍名單，最佳女配角包括陳雪甄《人生海海》、蔡淑臻《左撇子女孩》、葉子綺《左撇子女孩》、黃珮琪《我家的事》及鄧濤《女孩不平凡》。

蔡淑臻《左撇子女孩》。（金馬執委會提供）

蔡淑臻在片中飾演母親，對於入圍，她表示：「可以跟喜歡的人們一起工作已經很夢幻，竟然還可以一起入圍，謝謝金馬獎，謝謝評審。」金馬執委會執行長聞天祥指出，蔡淑臻在親子、情慾表現很好，不卑不亢，除了有自己的風韻，在入際關係、社會歷練表演很精采。

葉子綺《左撇子女孩》。（金馬執委會提供）

至於現年9歲葉子綺在片中飾演蔡淑臻的女兒，聞天祥稱今年她也入圍了金鐘獎，「完全沒有大家擔心職業童星的油膩感，她非常靈活、可愛，帶動這部電影有趣的部分。」

陳雪甄《人生海海》。（金馬執委會提供）

黃珮琪《我家的事》。（金馬執委會提供）

《人生海海》大部分場景是在馬來西亞拍攝，陳雪甄為此學習當地語言，聞天祥指出，出身自東南亞的評審舉大拇指大讚陳雪甄的表現，完全有說服力。黃珮琪在《我家的事》的前身短片《姊姊》中已經有非常醒目的表現，評審雖然都已經看過短片，不過仍盛讚黃珮琪在戶政事務所申請證件，得知真正身分時的表情細膩變化，讓她的表演具有極高說服力。至於以澳門電影《女孩不平凡》入圍的港星鄧濤，在片中飾演來台灣求學的女導演，聞天祥大讚她是非常有潛力的演員。

鄧濤《女孩不平凡》。（金馬執委會提供）

