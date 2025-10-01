自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬62》母女對決！蔡淑臻首度入圍 對手竟是9歲童星

最佳女配角名單 （記者潘少棠攝）最佳女配角名單 （記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎今天（1日）公開入圍名單，最佳女配角包括陳雪甄《人生海海》、蔡淑臻《左撇子女孩》、葉子綺《左撇子女孩》、黃珮琪《我家的事》及鄧濤《女孩不平凡》。

蔡淑臻《左撇子女孩》。（金馬執委會提供）蔡淑臻《左撇子女孩》。（金馬執委會提供）

蔡淑臻在片中飾演母親，對於入圍，她表示：「可以跟喜歡的人們一起工作已經很夢幻，竟然還可以一起入圍，謝謝金馬獎，謝謝評審。」金馬執委會執行長聞天祥指出，蔡淑臻在親子、情慾表現很好，不卑不亢，除了有自己的風韻，在入際關係、社會歷練表演很精采。

葉子綺《左撇子女孩》。（金馬執委會提供）葉子綺《左撇子女孩》。（金馬執委會提供）

至於現年9歲葉子綺在片中飾演蔡淑臻的女兒，聞天祥稱今年她也入圍了金鐘獎，「完全沒有大家擔心職業童星的油膩感，她非常靈活、可愛，帶動這部電影有趣的部分。」

陳雪甄《人生海海》。（金馬執委會提供）陳雪甄《人生海海》。（金馬執委會提供）

黃珮琪《我家的事》。（金馬執委會提供）黃珮琪《我家的事》。（金馬執委會提供）

《人生海海》大部分場景是在馬來西亞拍攝，陳雪甄為此學習當地語言，聞天祥指出，出身自東南亞的評審舉大拇指大讚陳雪甄的表現，完全有說服力。黃珮琪在《我家的事》的前身短片《姊姊》中已經有非常醒目的表現，評審雖然都已經看過短片，不過仍盛讚黃珮琪在戶政事務所申請證件，得知真正身分時的表情細膩變化，讓她的表演具有極高說服力。至於以澳門電影《女孩不平凡》入圍的港星鄧濤，在片中飾演來台灣求學的女導演，聞天祥大讚她是非常有潛力的演員。

鄧濤《女孩不平凡》。（金馬執委會提供）鄧濤《女孩不平凡》。（金馬執委會提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中