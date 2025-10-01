自由電子報
娛樂 最新消息

東野圭吾小說改編舞台劇《嫌疑犯Ｘ的獻身》 曝光金馬影帝超強卡司

黃云歆（左起）、葉文豪、莫子儀、梅若穎、高英軒合作《嫌疑犯X的獻身》舞台劇。（笨鳥工作室提供）黃云歆（左起）、葉文豪、莫子儀、梅若穎、高英軒合作《嫌疑犯X的獻身》舞台劇。（笨鳥工作室提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影帝莫子儀領軍台灣劇場實力派演員葉文豪、梅若穎、高英軒、黃云歆等人合作日本暢銷推理小說家東野圭吾授權，改編的舞台劇《嫌疑犯Ｘ的獻身》，今在記者會上莫子儀表示：「石神在故事中是很內斂的角色，要如何在國家戲劇院的舞台上，讓觀眾感受到角色的情感波動將是全新的表演挑戰。」葉文豪將飾演眾所皆知的靈魂要角湯川學，他幽默回應：「知道很多人會拿來和福山雅治比較，所以我刻意不看他的電影，想要創造出屬於台灣劇場的湯川學。」

梅若穎和高英軒與莫子儀都是老朋友，近期在從事表演指導的她更向兩位喊話：「拜託紅毯前輩多多指導了！」高英軒則補充說道：「這次飾演的刑警一直在辦案，但卻破不了案，這個喜劇擔當就交給我！」他還說莫子儀、葉文豪是兩個美聲男低音，「所以我會想辦法在音調上有些改變。」而黃云歆更直接告白所有演員：「能跟一整台景仰的演員一起飆戲，我皮會繃緊的！」

東野圭吾暢銷小說《嫌疑犯X的獻身》改編的舞台劇，將在12月26至28日於台北國家戲劇院演出。（笨鳥工作室提供）東野圭吾暢銷小說《嫌疑犯X的獻身》改編的舞台劇，將在12月26至28日於台北國家戲劇院演出。（笨鳥工作室提供）

記者會現場製作人楊帛翰也驚喜透露《嫌疑犯Ｘ的獻身》的巡演計劃：「盲鳥階段台北已售出近5成，代表觀眾對此小說的改編充滿了期待。除了今年12月26日到28日在台北國家戲劇院首演之外，2026年上半年也將有台中與高雄的巡演計劃，並預計於11月中旬啟售，期待中南部的觀眾也能一同共襄盛舉。」

