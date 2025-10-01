金馬62》《大濛》11項入圍成大贏家 奧斯卡最佳導演也來爭獎

〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎今日（10／1）公布入圍名單。今年報名影片共計593部（劇情片80部、動畫片3部、紀錄片64部、劇情短片310部、紀錄短片79部、動畫短片57部），入圍名單由本屆星光大道主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同揭曉。

由陳玉勳執導的《大濛》入圍11項。（金馬執委會提供）

由陳玉勳執導的《大濛》入圍11項，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯、最佳音效；台灣導演鄒時擎執導、奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任製片的《左撇子女孩》則以9項大獎緊追，包括最佳劇情片、最佳男配角、 最佳女配角2位、最佳新導演、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳剪輯，西恩貝克本人也入圍最佳原著劇本及最佳剪輯。

張吉安執導的《地母》入圍8項。（金馬執委會提供）

張吉安執導的《地母》入圍8項，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳攝影、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音效；《我家的事》入圍8項，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角2位、最佳女配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳原創電影歌曲。

方郁婷（右）和柯煒林在《大濛》首度同台飆戲，兩人雙雙入圍影帝后。（華文創提供）

最佳男主角入圍的有許瑞奇（好孩子）、柯煒林（大濛）、張孝全（深度安靜）、張震（幸福之路）、藍葦華（我家的事）；最佳女主角入圍的有方郁婷（大濛）、劉若英（我們意外的勇氣）、林依晨（深度安靜）、高伊玲（我家的事）、范冰冰（地母）。

金馬執委會執行長聞天祥也在記者會上公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為「鍾瓊婷」。得獎理由是，「燈光師鍾瓊婷以敏銳與專注，為許多影像創作者提供了可靠的支持與靈感。她參與過的作品跨越不同世代與類型。今年她以《大濛》遼闊蒼茫的氛圍，與《我們意外的勇氣》細膩而溫暖的光線，展現獨到的手筆。本屆評審團希望藉由這個獎項肯定她今年在電影燈光的專業與貢獻。」

第62屆金馬獎評審作業分為初選、複選、決選三階段進行，最終得獎名單將於11月22日頒獎典禮當天選出，完整評審名單將於10月下旬對外公布。

所有入圍影片皆會在11月6日展開的金馬影展放映，影展自10月26日開始售票。「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動將於11月8日、9日同時在花蓮鐵道電影院、新竹大遠百威秀影城、台南大遠百威秀影城舉辦，10月8日開始報名，詳細活動資訊可上金馬官網查詢。

第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

