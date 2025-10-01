自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬62》《大濛》11項入圍成大贏家 奧斯卡最佳導演也來爭獎

〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎今日（10／1）公布入圍名單。今年報名影片共計593部（劇情片80部、動畫片3部、紀錄片64部、劇情短片310部、紀錄短片79部、動畫短片57部），入圍名單由本屆星光大道主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同揭曉。

由陳玉勳執導的《大濛》入圍11項。（金馬執委會提供）由陳玉勳執導的《大濛》入圍11項。（金馬執委會提供）

由陳玉勳執導的《大濛》入圍11項，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯、最佳音效；台灣導演鄒時擎執導、奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任製片的《左撇子女孩》則以9項大獎緊追，包括最佳劇情片、最佳男配角、 最佳女配角2位、最佳新導演、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳剪輯，西恩貝克本人也入圍最佳原著劇本及最佳剪輯。

張吉安執導的《地母》入圍8項。（金馬執委會提供）張吉安執導的《地母》入圍8項。（金馬執委會提供）

張吉安執導的《地母》入圍8項，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳攝影、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音效；《我家的事》入圍8項，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角2位、最佳女配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳原創電影歌曲。

方郁婷（右）和柯煒林在《大濛》首度同台飆戲，兩人雙雙入圍影帝后。（華文創提供）方郁婷（右）和柯煒林在《大濛》首度同台飆戲，兩人雙雙入圍影帝后。（華文創提供）

最佳男主角入圍的有許瑞奇（好孩子）、柯煒林（大濛）、張孝全（深度安靜）、張震（幸福之路）、藍葦華（我家的事）；最佳女主角入圍的有方郁婷（大濛）、劉若英（我們意外的勇氣）、林依晨（深度安靜）、高伊玲（我家的事）、范冰冰（地母）。

金馬執委會執行長聞天祥也在記者會上公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為「鍾瓊婷」。得獎理由是，「燈光師鍾瓊婷以敏銳與專注，為許多影像創作者提供了可靠的支持與靈感。她參與過的作品跨越不同世代與類型。今年她以《大濛》遼闊蒼茫的氛圍，與《我們意外的勇氣》細膩而溫暖的光線，展現獨到的手筆。本屆評審團希望藉由這個獎項肯定她今年在電影燈光的專業與貢獻。」

第62屆金馬獎評審作業分為初選、複選、決選三階段進行，最終得獎名單將於11月22日頒獎典禮當天選出，完整評審名單將於10月下旬對外公布。

所有入圍影片皆會在11月6日展開的金馬影展放映，影展自10月26日開始售票。「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動將於11月8日、9日同時在花蓮鐵道電影院、新竹大遠百威秀影城、台南大遠百威秀影城舉辦，10月8日開始報名，詳細活動資訊可上金馬官網查詢。

第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中