吳婉君遭爆「復合趙駿亞」閨密氣到絕交 不忍了2度嗆聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳婉君3月被趙駿亞家暴，後來傳出神復合，風波不斷，今又被爆身邊閨密勸不聽與她絕交。吳婉君今先是火大怒嗆爆料者：「再怎麼渴都不該嗜別人的血！」剛又表示自己認定的閨密們都在身邊，不知道是哪個名叫「閨密」的在搞事。

吳婉君今年6月被抓包復合趙駿亞後，有網友酸言酸語稱她「活該被打死」，當時她痛心回：「我到底對不起誰？」但她沒正面回應復合之說。

今最新發展是，傳出在兩人復合後，連她閨密都看不下去，讓吳婉君忍不住發火認為，這說法子虛烏有，「我真心對待每一個人、家人、朋友、同事、粉絲，儘管陌生人我都一樣保持禮貌友好，並尊重每一個人。我認真努力完成我的每一項工作，我盡情享受我生活的每一部分。」

她指出「人」字易寫，做人難，也許是她不夠會「做人」，冒犯得罪了誰真不好意思，喊話爆料者：「我的人生只能滿足我自己的要求無法達成您的期許，願您在往後的日子高抬貴手，離我遠一點」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

