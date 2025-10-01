孩子從父姓還母姓用抽籤決定？答案揭曉驚呆哈林：想不到

「哈林」庾澄慶（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀蔡哥（左起）、于美人、洪素卿、Maggie（右3起）、張語希、顏宗海等人上節目。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕哈林主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來于美人、腎臟科醫師顏宗海、醫藥記者洪素卿、名廚Maggie廖憶嘉、網紅蔡哥、營養師張語希同上節目挑戰，眾名人們面對生活相關卻罕聞的題目抓頭苦思。其中一題問「當父母無法決定小孩姓氏，由區公所來抽籤決定」，連閱歷豐富的于美人都猶豫不決，認為自己也是第一次聽到這樣的事。

父母姓氏問題引發現場參賽來賓兩派意見分歧，于美人最後選「○」，認為「國家規定可以從母姓也可從父姓」，但現在區公所功能滿多的，倘若雙方有疑義可能可以協助解決。而這題最後公布結果是「○」，答對的于美人、蔡哥與洪素卿都振臂歡呼，讓哈林也驚訝「喔喔！這很想不到喔」。

庾澄慶主持公視益智節目。（公視提供）

現場專家、熊大律師則從法律面提出相關規定說「過去父權社會，孩子要從父姓，後來修法也可以從母姓」，但是當父母親因「傳承香火問題」僵持不下，法律規定可於戶政事務所抽籤決定，他甚至還分享2017年的統計結果表示，「抽籤結果從母姓的居然比從父姓的多了四倍以上」。

而節目中另一題問「餐廳推出吃辣比賽，有人吃完送醫，餐廳不用負責。」，來自香港的Maggie開過餐廳選「○」，認為「會要求參加的人先簽生死狀，所以可以不用」；于美人則選「╳」，還以自身經驗談到，「這種比賽還是要非常小心」，原來她曾訪問一個大胃王「他是吃到『糖暈』，因為他比賽吃布丁，吃到第92個時候糖暈了」，現場的醫師顏宗海則解釋，「糖暈是短時間吃甜食，血液中糖分太高，可能會讓意識不清、昏迷，或有器官衰竭的生命危險」。

這題公布結果是「╳」，現場專家、熊大律師也解釋到食安法有相關規定，「提供高風險的食品還是要保障客戶的安全」，讓現場曾辦過吃辣實驗的蔡哥恍然大悟，驚嘆真的要小心謹慎為上。

