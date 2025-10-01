全世界看台灣！攀岩之神挑戰台北101 「全球直播」賈永婕爆喜訊發聲

賈永婕（右）與攀岩之神Honnold爆喜訊。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰再創新高！Netflix今（1日）宣布，將於2026年推出全新現場直播特別節目，邀請這位享譽國際的美國攀岩運動員，以自由攀登方式挑戰台灣地標台北101。對此，台北101董事長賈永婕也興奮發聲，直呼「有神快拜」，認為全世界將聚焦台灣。

艾力克斯霍諾德素有「史上最偉大自由攀岩者之一」之稱，過去以無繩索挑戰美國多處險峻峭壁而聞名，此次他將目標放在台北101，這棟高達508公尺、101層樓的摩天大樓，是台灣最高建築，也是全球第11高大樓。

對此，台北101董事長賈永婕也驚喜發聲，「有神快拜！All hail the king是的請期待！怎麼辦我好興奮喔，全世界都將聚焦在台灣，在台北101的時刻！」她強調，這不僅是體育挑戰，更是台灣躍上國際舞台的象徵，這場前所未有的壯舉，勢必掀起全球矚目與討論。

