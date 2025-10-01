一直不喊卡！張軒睿火燒符咒「蔓延到手」 不忍了怒瞪導演

《泥娃娃》媒體試片，楊祐寧（左起）、郭雪芙及張軒睿。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕恐怖靈異話題新作《泥娃娃》將於10月9日全台上映，導演解孟儒今（1）日率主演楊祐寧、張軒睿、郭雪芙出席記者會，揭開毛骨悚然的幕後秘辛。

導演解孟儒曾擔任《紅衣小女孩2》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《返校》、《緝魂》、《鬼才之道》等片的剪接師，以往待在幽暗的剪接室幾乎沒遇過怪事，這次《泥娃娃》卻讓他碰上了，某天半夜在家確認特效時，他感受到一股強烈意念緊跟在身邊，因太太、小孩都已熟睡，他只好獨自去客廳念經到天亮。

張軒睿在電影《泥娃娃》中飾演驅魔人，戲外也與道長學習。（記者陳奕全攝）

張軒睿在片中飾演驅魔人阿生，一切保護措施都做足，卻在開拍初期，不明原因連續兩天做惡夢，讓他立刻找劇組宗教顧問幫忙，「道長幫我處理過後每天都睡超好，我真的很感謝他，之後到現場都是第一個先找他報到保平安。」他還為此勤練結手印，笑說為了飾演阿生一角，還特別看了《咒術迴戰》做五條悟的手勢。

此外，在一場重頭戲中，張軒睿有幾次拿符咒點火，竟然還燒到手，當下導演沒喊卡、看得太入神，他死撐不敢放，最後燙到不行把燃燒的符咒丟在地上說「我不行了」，楊祐寧也趕緊喊說：「快點拿水！」張軒睿更當場模仿拍攝時「瞪」著導演的模樣，「卡了之後就這樣看導演。」

郭雪芙在電影《泥娃娃》中觀落陰。（記者陳奕全攝）

郭雪芙在片中則是畫龍點睛的角色，因姊姊不知去向，她想透過「觀落陰」儀式與亡者相會，解開事情真相，這場戲她的眼睛大部分時候都被矇著，張軒睿與楊祐寧在一旁作法，讓郭雪芙一度很緊張，不斷胡思亂想。被問到會不會想要真的體驗「觀落陰」？郭雪芙笑著婉拒：「我沒關係。」

她坦言，自《鬼影》之後就再也沒有看過恐怖片，「事隔多年再看的就是這部，有可怕的地方都遮起來。」被問到既然害怕為何還要接演？郭雪芙笑說：「對，我有時候也很納悶，我想說篇幅不多沒關係，他們（戲份）比較可怕，那應該沒關係，但沒想到我還是要看一下。」

《泥娃娃》張軒睿（左起）、楊祐寧、郭雪芙、監製陳亮材及導演解孟儒出席媒體試片。（記者陳奕全攝）

電影《泥娃娃》也將於正式上映前，在10月4日舉辦台中、高雄「道士驅邪祈福場」及台北「午夜試膽場」共三場主題場次，除精美小禮外，導演解孟儒及演員張軒睿還將出席廳內QA，詳細資訊請上官方粉絲專頁查詢。

