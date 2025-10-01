爆復合施暴前男友趙駿亞「閨密怒絕交」 吳婉君發聲反擊

吳婉君（右）極力否認與趙駿亞復合。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳婉君今年3月公開指控前男友趙駿亞家暴並申請保護令，事件一度掀起演藝圈譁然，未料今（1日）卻遭爆料2人再度有交集，甚至傳出規劃共同出國，消息瞬間引爆輿論，外界揣測是否再度復合。對此，吳婉君稍早嚴正發聲，痛斥部分媒體惡意捏造。

趙駿亞過去因施暴爭議引發關注，卻多次靠道歉與柔性攻勢挽回戀情，當時吳婉君憤而透過律師聲明，堅決與對方劃清界線，如今卻被爆出在象鼻岩立槳的影片中現身，引發外界質疑她是否再度動搖？復合疑雲再起。相關傳言更延燒至演藝圈內部，有說法指與吳婉君交情深厚的藝人林萱瑜，因不滿她與舊愛再往來而取消追蹤，姐妹情疑似生變。

面對傳言與爭議，吳婉君稍早在社群公開長文，澄清「近半個月以來，我24小時都在照顧年邁生病的貓咪，根本沒有外傳的行程。」她怒斥部分媒體「拼湊畫面編故事」，更火大質問「我沒有接受任何訪問，你們憑什麼替我造假？」指控報導內容「一半都不是實情」，更直言在身心俱疲之際，還要面對謠言中傷，讓她感到難以承受。

最後，吳婉君再度喊話，「惡意媒體請自重，不要嗜別人的血。」她同時感謝理智的讀者與正直的媒體記者在「亂世之中不被影響」。雖然吳婉君已出面澄清，但外界仍持續關注她與趙駿亞是否有後續交集？以及閨密情誼是否因此決裂？

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

吳婉君聲明全文：

我近半個月24小時看護我年邁體弱的貓咪，已經心力交瘁。現在居然還要看到這麼惡意的報導。

通篇新聞內容有一半都不是實情，請問你們這樣捏造不實謠言除了流量之外，別人的死活都不重要了嗎？

某週刊、新聞媒體記者，請問我有得罪你嗎？

還是你有收到資方或是誰要求攻擊傷害我的指令？為什麼要在這種時候還要捏造不實言論來中傷我？

身為新聞媒體不需要核查事實？

不需要中立客觀？

連署名都不敢，而是用擷取的畫面拼拼湊湊成一篇新聞，看圖編故事。

我本人，沒有接受任何媒體新聞訪問或回覆，你們憑什麼替我造假編故事？

再怎麼渴都不該嗜別人的血！！！

惡意媒體請自重。

也請各位讀者觀眾，不要被假新聞蒙蔽，更不需要對我進行文字言語羞辱。

再一次，感謝中立客觀的正直媒體記者

還有理智客觀的讀者觀眾們，謝謝你們在亂世之中不被影響。

