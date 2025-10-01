自由電子報
娛樂 最新消息

SJ宣布加開座位！大巨蛋「連3天完售」 希澈感動：很珍貴的事

SJ三天大巨蛋宣布加開座位。（遠雄創藝提供）SJ三天大巨蛋宣布加開座位。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕SUPER JUNIOR將在11月14至16日於台北大巨蛋連唱3天，儘管日前宣布加場完售，仍有許多粉絲求票無門。主辦單位今天（1日）宣布，加開兩側座位區、視線不良區域，只為讓更多E.L.F.能與SUPER JUNIOR共享這段難能可貴的時光。

SUPER JUNIOR本次連續3天在臺北大巨蛋的演出具備重大里程碑意義，他們在台具有高人氣與知名度，成為首個登上該舞台的外國團體，同時亦是第一個挑戰連續3天開唱的韓國男團。更值得一提的是，3場演出門票全數完售，不僅再次彰顯SUPER JUNIOR「韓流帝王」的地位，也為大巨蛋的國際演出史寫下全新紀錄。

SJ跨海問候粉絲，銀赫喊「加場像吃飯一樣簡單」。（遠雄創藝提供）SJ跨海問候粉絲，銀赫喊「加場像吃飯一樣簡單」。（遠雄創藝提供）

「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞」8月起從首爾開跑，巡演如火如荼在各城市接力上演，隊長利特23日在YouTube頻道釋出團員練舞花絮，久違參與演出的金希澈也加入其中，9人面對排練細節絲毫不馬虎，刀群舞、走位都一一調整到位，展現出成軍20年依舊專業不減的舞台態度，也讓粉絲更加期待即將到來的精彩演出。

練習結束後，他們又回到熟悉的喧鬧日常，眾人提議轉盤選出請吃飯的成員，沒想到銀赫中獎，更戲劇化的是，他運氣極背抽中高級韓牛餐廳，隨著成員們的歡呼聲越大，他的表情越來越苦，爆笑畫面形成對比，被封為綜藝偶像的他們，再次展現過人的幽默默契。

SUPER JUNIOR加座位票圖。（遠雄創藝提供）SUPER JUNIOR加座位票圖。（遠雄創藝提供）

演唱會花絮一波波公開，SUPER JUNIOR也再度跨海為粉絲謀福利，分隊SJ L.S.S.日前來到臺北大巨蛋為球隊開球，利特一球投進球迷的心中，再度圈粉無數，網路上掀起「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in TAIPEI」專場的門票求票熱潮。主辦單位「遠雄創藝」1日宣布加開兩側座位區及視線不良區域，Weverse會員可在10月3日11點到16點搶先購，同日（10月3日）晚間8點全面販賣。

不僅如此，SUPER JUNIOR日前捎來問候，利特率先開口報喜：「各位，我們帶來了非常令人開心的消息，SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in TAIPEI在臺北大巨蛋竟然要連續3天，要和大家見面啦！」SJ是首個在臺北大巨蛋連續3天開唱的韓國男團，東海開心喊著「浪漫」，圭賢仰頭祝賀歡呼「掌聲鼓勵」。

SJ深受台灣粉絲歡迎。（遠雄創藝提供）SJ深受台灣粉絲歡迎。（遠雄創藝提供）

SUPER JUNIOR首次站上象徵性的殿堂，厲旭感動表示「對我們來說很特別，真的是非常大的榮耀。」再加上團體出道的月份為11月，使得大巨蛋3場更加有紀念價值，希澈也說：「能在我們出道月份的11月裡，在台灣與大家連續3天跟大家相聚，真的是一件非常感謝、珍貴的事。」手上沒票的粉絲不要難過，別錯過最後一波機會。

點圖放大body

