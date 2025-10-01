自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

海裕芬驚爆2個月零收入 認了被時代淘汰：錄影完只想落跑

面對副業滷味收攤、演藝收入掛蛋，海裕芬感嘆過40心境大轉折。（記者傅茗渝攝）面對副業滷味收攤、演藝收入掛蛋，海裕芬感嘆過40心境大轉折。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕海裕芬今（1日）出席「家扶基金會」活動擔任愛心大使，聽到弱勢家庭媽媽、阿嬤分享養育辛酸，數度鼻酸，呼籲民眾，走進弱勢家庭生活現場，並以行動來支援。2022年11月無預警升格當媽的她，自認是「虎媽」，對飲食嚴格管控，不希望女兒攝取過多醣分，還擔心之後幼兒園菜單不符要求，對育兒相當謹慎對待。不過她不做打罵教育，擔心親子關係會疏離，幸虧女兒很會看臉色。

海裕芬出席家扶基金會活動，擔任愛心大使數度鼻酸。（記者傅茗渝攝）海裕芬出席家扶基金會活動，擔任愛心大使數度鼻酸。（記者傅茗渝攝）

因為是高齡產婦，海裕芬笑說身邊「後援團很大」，只要外出工作就會把女兒交給家人照顧，親友們都願意伸出援手，讓她安心不少。不過，她也不諱言演藝工作明顯減少，前陣子甚至掛蛋，「近期收入銳減，6、7月完全零工作，可能是年齡的問題或是風格，但我不會走心啦！沒有小孩之前可能會沮喪，但現在忙著照顧女兒，根本沒時間失落

被問到口才好，是否考慮直播主？海裕芬自覺年過40歲後更有「疏離感」，錄影結束就想走，要跟人互動也很困難，甚至苦笑：「要開始走老路，我的時代來臨了。」因此直播主的互動模式，她恐怕難消化。她過去副業曾經營「嚕嚕姑滷」滷味，卻因沒有生意經驗，加上疫情壓力，開了快兩年仍收攤。如今她演戲、主持仍是主要收入來源，也拾起畫筆繼續手邊的繪本創作，她也不排斥嘗試副業，曾在校園周遭突襲接訪，詢問學生喜好口味，萌念在學校周邊開店做生意。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中