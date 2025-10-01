海裕芬驚爆2個月零收入 認了被時代淘汰：錄影完只想落跑

面對副業滷味收攤、演藝收入掛蛋，海裕芬感嘆過40心境大轉折。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕海裕芬今（1日）出席「家扶基金會」活動擔任愛心大使，聽到弱勢家庭媽媽、阿嬤分享養育辛酸，數度鼻酸，呼籲民眾，走進弱勢家庭生活現場，並以行動來支援。2022年11月無預警升格當媽的她，自認是「虎媽」，對飲食嚴格管控，不希望女兒攝取過多醣分，還擔心之後幼兒園菜單不符要求，對育兒相當謹慎對待。不過她不做打罵教育，擔心親子關係會疏離，幸虧女兒很會看臉色。

海裕芬出席家扶基金會活動，擔任愛心大使數度鼻酸。（記者傅茗渝攝）

因為是高齡產婦，海裕芬笑說身邊「後援團很大」，只要外出工作就會把女兒交給家人照顧，親友們都願意伸出援手，讓她安心不少。不過，她也不諱言演藝工作明顯減少，前陣子甚至掛蛋，「近期收入銳減，6、7月完全零工作，可能是年齡的問題或是風格，但我不會走心啦！沒有小孩之前可能會沮喪，但現在忙著照顧女兒，根本沒時間失落。」

被問到口才好，是否考慮直播主？海裕芬自覺年過40歲後更有「疏離感」，錄影結束就想走，要跟人互動也很困難，甚至苦笑：「要開始走老路，我的時代來臨了。」因此直播主的互動模式，她恐怕難消化。她過去副業曾經營「嚕嚕姑滷」滷味，卻因沒有生意經驗，加上疫情壓力，開了快兩年仍收攤。如今她演戲、主持仍是主要收入來源，也拾起畫筆繼續手邊的繪本創作，她也不排斥嘗試副業，曾在校園周遭突襲接訪，詢問學生喜好口味，萌念在學校周邊開店做生意。

