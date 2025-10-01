自由電子報
娛樂 最新消息

神秘創作新人露臉了！擁有7千萬播放量 拍MV遇暴雨慘遭淹沒

政學zedx推出全新單曲《對不起我無法像昨天一樣愛你 yesterday.》。（無有文化提供）政學zedx推出全新單曲《對不起我無法像昨天一樣愛你 yesterday.》。（無有文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「神秘創作新人」政學zedx推出全新單曲《對不起我無法像昨天一樣愛你 yesterday.》並同步公開MV，在數位串流平台坐擁超過七千萬點擊的他，也在眾所期待下宣告即將以首張專輯《noise.》展開全新篇章。ＭV拍攝過程中，更因突如其來的豪大雨讓外景慘遭淹沒，劇組現場一度臨場改戲，也替這支新作增添戲劇張力。

政學從翻唱作品《Moonlight》登上台灣Spotify排行榜第一，到憑藉單曲《是你》累積超過三千萬次串流點聽，串流總播放量突破七千萬，Spotify月聽眾數更衝破五十萬。他更曾登上馬來西亞最大音樂節Borneo Sonic與韓國重量級天王Rain以及Jessi等國際巨星同台演出，逐步打開跨疆域的舞台版圖，持續在亞洲音樂場景中發聲。

政學zedx推出全新單曲《對不起我無法像昨天一樣愛你 yesterday.》。（無有文化提供）政學zedx推出全新單曲《對不起我無法像昨天一樣愛你 yesterday.》。（無有文化提供）

此次新作《對不起我無法像昨天一樣愛你 yesterday.》延續政學zedx對情感細膩的捕捉。首次參與MV拍攝的政學zedx，這次挑戰難度極高，在片中與女主角飾演一對糾結於「有毒關係」的情侶。政學在片中表現沈默、焦慮、癲狂、崩潰等多層次情緒，甚至讓現場工作人員驚呼「根本是科班出身！」他事後笑說：「希望用最真實的情感表達，能讓大家有更多共鳴。」

政學zedx推出全新單曲《對不起我無法像昨天一樣愛你 yesterday.》。（無有文化提供）政學zedx推出全新單曲《對不起我無法像昨天一樣愛你 yesterday.》。（無有文化提供）

政學分享自己是一位電影迷，從A24文藝片到好萊塢大片都有涉獵。這次演出，他甚至聯想到電影Aftersun（《日麗》）與La Haine（《恨》）中主角的情緒波動——懊悔、衝動、混亂等矛盾交錯的狀態，讓他不禁投射到自身過往的感情經歷，成為角色詮釋的能量來源。意外的是，這次初試啼聲不僅完成挑戰，更讓他對表演產生濃厚興趣：「如果未來有夠吸引我的劇本和角色，我會想要多方嘗試 。」

