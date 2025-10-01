自由電子報
娛樂 最新消息

捷運老婦挑釁被踹飛 許常德點破「早晚會出事」唐從聖補刀真相

許常德、唐從聖探討優先席讓座議題。（資料照，記者王文麟攝）許常德、唐從聖探討優先席讓座議題。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北捷運老婦日前持包包挑釁優先席乘客讓座，此舉讓男乘客憤而回踹一腳，場面失控引發社會熱議。對此，音樂人許常德今（1日）直言，這樣的行為已與年紀無關，而是挑釁本身早晚都會引爆衝突；唐從聖也針對許常德的觀點做出回應。

許常德指出，事件不能簡單以「敬老尊賢」切入，「這樣的行為是她會到處點火，遲早要發生，沒有防止的可能，每個年紀都有誇張的人，不必一視同仁。」他認為博愛座更名為優先席的效果有限，提醒長者要理解「任何座位都能請求讓座」，而且只要用溫柔的態度開口，多數人都會心甘情願地讓出座位。

婦人搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（組合照，翻攝自Threads）婦人搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（組合照，翻攝自Threads）

許常德也進一步呼籲，若對方不讓座，往往是因為對方本身也有需求，「不讓座的原因很多，尤其是外表看不出的病痛。」他強調，想要被讓座就要展現加倍的溫柔，因為「意料之外的讓位，往往是最溫柔的時刻。」同時，他在留言中補充，大家不是支持反擊，而是針對挑釁行為感到不滿，因為那是「違法干擾，而且是最危險的刺激方式」。

對此，唐從聖也在留言區點出部分長者對「博愛座」有根深蒂固的錯誤認知，「覺得那個座位理當屬於他們的，這可能需要多多的宣導。另外，有一些老人家真的是心理或生理生病了，要如何防止這樣的人到處點火未來會是我們社會很重要的一個課題。」許常德則回應表示，「很多事情捲在一起無法討論」，顯示此議題涉及社會文化、心理與世代觀念的多重層面。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

