哭笑不得！金曲歌后孫盛希變了 親弟弟都說不習慣

孫盛希預告新歌MV有性感突破，連弟弟看了都不習慣。（滾石提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后孫盛希今（1日）推出全新單曲《Never Cared》，唱出「想要被聽見卻被忽略」的心聲，她坦言這是一種雙向吶喊，既對外也是對內的求救。

談到新歌，孫盛希表示歌曲描繪當一段關係投入過深卻被忽視時，心裡湧現的怒、悲、委屈與失望。但她希望透過歌曲傳達，即使在最無助、失去信仰的時候，也要相信自己的力量，依靠自己，她說：「我希望這首歌能給聽眾朋友這樣的能量。」隨著單曲推出，《Never Cared》MV也將於10月8日上線，孫盛希神秘預告這次將展現一個全新的自己：「我喜歡每次做一點不一樣的突破，這次也有帶一點性感，前陣子回家給弟弟搶先看，他看了都說不習慣，讓我哭笑不得。」

孫盛希覺得即使很無助也要相信自己的力量。（滾石提供）

今年7月孫盛希赴歐洲旅行時，特地在德國與熟識的導演團隊安排了一天的拍攝，短短幾小時就移動至4、5個場景，包括防空洞、充滿塗鴉的廢墟和隧道，捕捉到與歌曲壓抑情緒相呼應的影像，這些內容將陸續在她的自媒體平台分享。她也預告，下半年會有不同的合作單曲和戲劇歌曲推出，做好準備年底前會很忙。

