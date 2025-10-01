自由電子報
娛樂 最新消息

明星導師陣容培訓！ 雲耀星聲歌唱大賞10選手25日「歌喉戰」

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府為厚植雲林流行音樂實力,舉辦「雲耀星聲歌唱選拔大賞」,邀請吳汶芳、王宏恩、丁曉雯等人擔任明星導師,經700多人海選、初賽、複賽後,10月25日將在雲林表演廳舉行決賽,晉級的10位選手輪流上陣「歌喉戰」。縣府表示,當天將有多位知名歌手也會獻唱,開放民眾免費索票入場。

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府為厚植雲林流行音樂實力，舉辦「雲耀星聲歌唱選拔大賞」，邀請吳汶芳、王宏恩、丁曉雯等人擔任明星導師，經700多人海選、初賽、複賽後，10月25日將在雲林表演廳舉行決賽，晉級的10位選手輪流上陣「歌喉戰」。縣府表示，當天將有多位知名歌手也會獻唱，開放民眾免費索票入場。

縣府勞青處長張世忠表示,「雲耀星聲」邁入第4年,活動以打造高規格的培訓導師陣容與堪比演唱會級別的決賽殿堂成為亮點,今年吸引來自全國各地及海外地區超過700位年輕人報名角逐,經海選與初賽後,更有55名選手獲得培訓課程機會,日前評選出前10強,將在10月25日決賽。

縣府勞青處長張世忠表示，「雲耀星聲」邁入第4年，活動以打造高規格的培訓導師陣容與堪比演唱會級別的決賽殿堂成為亮點，今年吸引來自全國各地及海外地區超過700位年輕人報名角逐，經海選與初賽後，更有55名選手獲得培訓課程機會，日前評選出前10強，將在10月25日決賽。

張世忠表示，今年金牌導師陣容堅強，有陳國華、丁曉雯、王宏恩、吳汶芳以及文慧如，更由知名金曲音樂人林隆璇和音樂製作人小樂擔任評審，提供參賽選手全方位且實用的歌唱培訓指導，及專業講評與建議。

吳汶芳表示，這些有夢想、喜歡音樂的孩子需要更多掌聲、舞台，看到雲林縣很願意給他們舞台，安排很多專業培訓課程難得，連她自己都想來上課。

馬來西亞的選手曾霓表示,很高興透過這次比賽認識很多志同道合的朋友;選手黃聖淵說,關注比賽已2年,今年才終於鼓起勇氣報名,很開心能熱愛音樂的同好交流。

馬來西亞的選手曾霓表示，很高興透過這次比賽認識很多志同道合的朋友；選手黃聖淵說，關注比賽已2年，今年才終於鼓起勇氣報名，很開心能熱愛音樂的同好交流。

縣長張麗善表示，決賽當天因席位有限，民眾須提前索票，即日起開放線上及實體索票，每人限領2張，數量有限，領完為止，相關索票資訊將於勞青處網站、雲青有GO站、「雲耀星聲-歌唱選秀大賞」粉絲專頁等更新與公告。

