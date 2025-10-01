楊貴媚突曝「維基百科寫假的」笑認謊報年齡 《影后》槓龜吐心聲

楊貴媚出席公益記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕楊貴媚今（1日）出席營養品牌「百仕可」營養公益平台啟動記者會，日前金鐘獎公布入圍名單，身兼節目《老少女奇遇記2》製作人及主持人的楊貴媚入圍三項，實境節目獎及主持人獎，還有節目類節目創新獎，不過由她參演且入圍呼聲極高的《影后》卻落榜女配角獎，今她受訪也吐露心聲，強調完全不失落。

楊貴媚在《影后》中飾演游燕芳一角，雖然篇幅不多，但表演給觀眾留下深刻印象，不過楊貴媚這次卻沒拿下入圍門票，楊貴媚則說自己很平常心，看到入圍名單有很多同劇演員入圍，她直呼網內互打很精采，更笑說給他們去鬥就好，自己心態非常輕鬆。至於看好誰得獎，她則不忘自己公益大使身分，幽默直呼誰有喝她代言的營養品她就看好誰。

楊貴媚擔任製作人的《老少女》這次入圍金鐘獎3項獎項，她提到第二季花了不少錢，沒有打平，至於會不會有第三季？她則說要「看17號（金鐘頒獎）了」，也稱讚公司董事長已經給予很大幫助，覺得要有一點成績，才好交待。而號稱66歲的楊貴媚平常就有在保養，不吃炸、不吃冰，更說適時宣洩情緒也是養顏方法，而有趣的是，她今也認了，其實她維基百科上年齡、生日都是假的，全因媽媽比較傳統，認為八字最好不要公開，她實際年齡其實還比較年輕。

