娛樂 最新消息

邊佑錫「睡覺」也撩粉帥炸 入睡3步驟甜炸郵筒

邊佑錫受邀成為生活家居品牌2025台灣代言人。（iloom提供）邊佑錫受邀成為生活家居品牌2025台灣代言人。（iloom提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕去年以《背著善宰跑》人氣爆紅的邊佑錫爆出「新歡」！他正式受邀成為生活家居品牌2025台灣代言人，推出與蔡秀彬主演、如浪漫愛情劇般的《初戀》及《情書》三部曲廣告外，還特別為台灣郵筒們（粉絲名）拍獻上專屬限定影片，十分寵粉。

影片中可見邊佑錫慵懶翻身、緊閉雙眼與微微上揚的嘴角，接下來官網及全台實體門市都會有代言人專屬限定活動陪伴粉絲，幸運者還能拿到邊佑錫獨家週邊小禮。

邊佑錫睡醒模樣也迷人。（iloom提供）邊佑錫睡醒模樣也迷人。（iloom提供）

在送給台粉的限定影片中，邊佑錫坦言難得的休息時間比起戶外運動，自己更喜歡當一個「沙發馬鈴薯」，只想賴在上面追劇、補眠、放鬆。

談到行程滿檔，睡眠時間常常中斷又不規律，邊佑錫親自示範「入睡三步驟」，包括時而翻身、時而微笑，讓粉絲忍不住露出姨母笑，直呼「夢幻又療癒」。

邊佑錫（右）、蔡秀彬拍攝「初戀」三部曲廣告。（iloom提供）邊佑錫（右）、蔡秀彬拍攝「初戀」三部曲廣告。（iloom提供）

最新推出的「初戀」三部曲廣告，第一支講述邊佑錫與初戀蔡秀彬在公車上不期而遇，邊佑錫說著，「我有預感今天會是個超棒的一天」，相信所有人都跟蔡秀彬一樣小鹿亂撞；第二支畫面中兩人並肩坐下回憶起學生往事，在邊佑錫記憶中，蔡秀彬跟不同個性的朋友都能處得很好；第三支場景在一個突然下起大雨的路邊，邊佑錫叫了沒帶傘的蔡秀彬一聲，畫面中看著「邊邊」的腳步快速奔跑，原以為會是英雄救美的送傘橋段，讓粉絲看了忍不住露出笑容。

