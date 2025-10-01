吳奇隆、蘇有朋「小虎隊」29年後再合體？林心如搶先報名當嘉賓

林心如出席遲緩兒助學記者會（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如從2012年開始和瑪利亞社會福利基金會合作，連續13年幫助早療兒童學習計劃，今擔任「愛從1開始」零錢捐記者會公益大使，她和霍建華有個8歲女兒小乖，她會教女兒整理出玩具、書，捐給其他小孩，一起身體力行支持公益。但在公益路上她也曾被女兒問倒，因小乖曾在北車見到無家者，問她：「媽媽你對小朋友很好，看到路上的homeless怎都不捐錢？」讓她一時詞窮，不知如何應對。

而陳妍希之前曾誇她女兒太漂亮，想要認當親家，林心如說自己女兒和陳妍希的兒子只差兩週，年紀相仿，嬰兒時期就曾一起參與寶寶游泳之類的活動，被問「女婿」有沒有看順眼？她哈哈大笑說：「好像不是我說了算。」然而陳妍希宣布離婚至今快8個月，被問她心情調適如何？林心如尷尬回「應該不錯吧」。

林心如出席遲緩兒助學記者會（記者潘少棠攝）

至於有沒有傳授好友許瑋甯媽媽經，她指出自己女兒已經快9歲，距離「新手媽媽」階段已經太久，只有聊過有小孩睡不飽之類的話題。

接著聊到金鐘獎，林心如今年沒有作品報名，但好友楊謹華憑藉《影后》入圍女主角，她第一時間恭喜對方，認為楊謹華很厲害，「每拍一部戲都入圍，希望得到想要的。」對於吳慷仁不願報名金鐘，她不知情也沒有過問。

此外，近日團體合體正夯，她期待蘇有朋、吳奇隆、陳志朋的「小虎隊」相隔29年再合體，還興奮向蘇有朋報名當嘉賓，只是蘇有朋聽了後回她「那我不要合體了」。林心如強調自己小時候不是小虎隊粉絲，只有經過士林夜市遠遠看「逍遙、貨櫃、小虎隊」演唱會，因她從小就迷劉德華，「我小時候沒有錢，不能參加歌迷會，只能在門口看。」如今期待未來能和劉德華有戲劇上的合作。

今年瑪利亞基金會特別邀請瑪利亞青年與早療兒童共同創作「快樂老鷹襪」。即日起，凡透過PX Pay愛心捐贈功能，使用全支付單筆捐款滿1,000元或捐贈福利點數10,000點（含以上），即可獲得限量「快樂老鷹襪」乙雙。即日起至12月31日，至全台全聯、大全聯門市投下手邊零錢，或透過手機PX Pay愛心捐贈，使用全支付捐款或捐贈福利點數，一同支持瑪利亞基金會「遲緩幼兒早療助學接力計畫」，每一塊錢，都能讓孩子的人生走出不一樣的路。

