北捷阿嬤逼讓座反遭踢飛 「身分竟是通緝犯」楊貴媚憂愁猜內情

楊貴媚出席營養品公益記者會活動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕台北捷運9月29日下午爆發優先席衝突，一名白髮老婦因不滿年輕乘客沒讓座，持包包揮打對方，反遭一名長髮年輕人一腳踹開，影片曝光後在網路引發熱烈討論。今（1）日楊貴媚出席營養品公益記者會活動，被問及此事也分享看法。

楊貴媚透露她幾乎沒在搭捷運，但有關注到這起捷運事件，而該名老婦人今早又被爆在超商鬧事遭警方到場處理，更被查出是竊盜通緝犯。楊貴媚則表示：「我是覺得那個阿嬤有一點精神上的壓力，我們碰到這樣的長輩走開就好。」

而花蓮風災嚴重，藝人杜詩梅與老公在花蓮經營餐廳，日前號召演藝圈好友協力救災，搭建「臨時澡間」，楊貴媚提到以前錄節目有去過花蓮，看到災情也很心痛、想盡一份心力，剛好看到杜詩梅有在搭建澡間，並透過其好友鍾欣凌牽線，「杜詩梅先生是光復人，覺得當地人最知道他們的需求，我想說盡一份心力，我覺得藝人好給力，不到三天就募到了。」

