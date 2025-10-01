自由電子報
娛樂 最新消息

金秀賢消失半年多近況曝！登山放風釋放壓力

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢今年3月捲入已故女星金賽綸戀愛風暴，時隔近7個月，在登山路上被捕捉，近況曝光！昨他透過律師高尚錄（音譯）公開150封情書，全部寫給他當時的「戀人」（非金賽綸），韓媒形容他這次新照曝光，疑似是為了緩解壓力，因此藉由爬山調整心態。

金秀賢捲入感情醜聞後，最新登山照曝光。（翻攝自X）金秀賢捲入感情醜聞後，最新登山照曝光。（翻攝自X）

30日，YTR李鎮浩也表示「金秀賢正承受著極大的壓力」，表示他沒有其他方式可以紓解，「金秀賢提交的資料在明確時間線上，完全沒改變過，儘管如此，他仍然得繼續拿出證據證明，只因為是他是著名藝人，所以一定要做到」。

YT橫豎研從今年3月開始援引金賽綸遺屬方面的立場，主張金賽綸國中時期就和金秀賢交往6年。對此，金秀賢以遺屬和橫豎研運營者金世義等為對象，提起120億韓元損害賠償請求等民事、刑事訴訟，並以違反信息通信網利用促進及信息保護等相關法律（損害名譽）等嫌疑進行起訴和告發。

點圖放大header
點圖放大body

