楊祐寧奔波醫院顧癌父 升格三寶爸鼓勵「增產報國」

楊祐寧升格三寶爸、爆出父親生病後首次露面，報平安稱體力還能負荷。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕楊祐寧最近剛迎來第3個孩子，父親又因罹癌住院，加上還有工作宣傳活動，近期蠟燭多頭燒，他今天（1日）出席電影《泥娃娃》的媒體試片，向外界報平安，「家人們狀況都還可以，大家就是保持信心，這陣子確實是家裡比較忙，剛好待在台北的時間比較長。」

《泥娃娃》張軒睿（左起）、楊祐寧、郭雪芙、監製陳亮材及導演解孟儒出席媒體試片。（記者陳奕全攝）

楊祐寧、張軒睿及郭雪芙今天出席《泥娃娃》媒體試片，楊祐寧透露近況，表示目前太太以及小兒子仍在月子中心，因為已經是第3胎，楊祐寧心態上比較沒有那麼緊張，他身為演藝圈生子代表，鼓勵大家多生小孩。

楊祐寧身為演藝圈的生子代表，鼓勵大家生小孩。（記者陳奕全攝）

電影中以一首恐怖童謠《泥娃娃》貫穿全片，被問到有沒有唱這首童謠給女兒聽？他虧自己的歌聲不好，「基本上我唱什麼都偏恐怖，不過聽故事會找我。」現在女兒也去上學了，最近喜歡《Kpop獵魔女團》，但還沒有到欣賞劇中帥哥團體Saja Boys的年紀，至於是否會擔心女兒交男友？楊祐寧笑說：「我比較擔心女兒的男朋友，不過交友自由啦！」

