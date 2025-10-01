自由電子報
娛樂 最新消息

許光漢拚AACA「喜劇類最佳演員」 《正港分局》發聲：他可以又帥又好笑

許光漢在《正港分局》回歸再度詮釋直男刑警。（Netflix提供）許光漢在《正港分局》回歸再度詮釋直男刑警。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards, AACA）是亞太地區極具代表性的影視獎項，昨公布入圍名單，楊謹華以《影后》入圍「最佳女主角獎（Best Actress in a Leading Role）」，算是為金鐘暖身，許光漢則以《正港分局》提名「喜劇類最佳演員」，將代表台灣與全球作品與演員競逐，最終得獎名單則將於12月3日至4日的頒獎典禮揭曉。

楊謹華以《影后》入圍亞洲影藝創意大獎台灣最佳女主角獎。（Netflix提供）楊謹華以《影后》入圍亞洲影藝創意大獎台灣最佳女主角獎。（Netflix提供）

楊謹華表示：「謝謝評審給周凡和楊謹華一個機會，也謝謝《影后》強大的團隊夥伴，期待《影后》能走進更多觀眾的生活，感動更多人。」《正港分局》幽默表示：「開心大家發現許光漢不只帥，他還可以又帥又好笑」。

另外《影后》入圍「最佳戲劇影集（Best Drama Series）、影集《正港分局》入圍最佳喜劇類節目（Best Comedy Programme）。

《影后》製作人丁長鈺則分享：「謝謝嚴藝文導演溫柔地說出人生的挫折。謝謝《影后》幕前的每一位演員和幕後的每一位夥伴，傾注全力、毫無保留地愛著這個作品，從拍攝時就一起哭、一起笑。謝謝Netflix及所有出品方，讓這份美好，得以綻放。」

《正港分局》團隊也回應：「《正港分局》是一部在全體團隊充滿快樂與熱情的氛圍下誕生的作品。能夠以這部作品入圍2025亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）的『最佳喜劇節目』和『最佳喜劇演員』二項獎項，我們感到非常榮幸與感動。」

