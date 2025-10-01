被童仲彥批帶發電機進災區作秀 八炯怒反擊

網紅八炯近日回到花蓮幫忙救災，卻被酸民指去做秀。（翻攝自Threads）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市前議員、民視新聞台談話節目《頭家來開講》前主持人童仲彥，30日在網路節目《阿童之聲》點名網紅八炯，指他帶一組人馬、多支手機拍攝，並用救災手推車搬運自己的發電機，「在災區，你帶發電機去做什麼。」

有網友向童仲彥爆料，稱八炯到姑姑家拍片還打燈光、有導演跟拍40分鐘，童仲彥批評「災區不需要這種人」、「救災不是作秀」，並要八炯忠實公布跟拍內容，不要剪接，更表示歡迎對方提告。

童仲彥30日在網路節目《阿童之聲》點名八炯，引來八炯怒反擊。（翻攝自Youtube）

稍早，八炯在Threads公布密錄器畫面，揚言提告童仲彥加重毀謗、刑事附帶民事賠償，他說，發電機是台北善心人士請他們帶來災區看哪戶需要，要是沒有密錄器，完全被這些人造謠到死。

八炯反嗆說：「我們清完農會，要回車站，花商資處科主任帶我們過來找災民聊天，然後被造謠帶發電機架燈拍片？搞劇組？」他說，發電機是台北善心人士請他們帶來災區看哪戶需要，「在農會我已經捐了3台洗車機水槍，你人都來了，當面沒有問，回去造謠？我要是沒有密錄器，完全被你們這些人造謠到死，請大家多幫我到其他平台闢謠。」

