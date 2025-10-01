自由電子報
娛樂 最新消息

北捷阿嬤逼讓座揮包被踹飛 朱宥勳：年輕人很謹慎

婦人搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（組合照，翻攝自Threads）婦人搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者林南谷／台北報導〕一名白髮老婦近期搭乘台北捷運逼年輕人讓座，甚至揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，事發過程影像在社群平台瘋狂轉傳。對此，作家朱宥勳在臉書提出個人看法。

朱宥勳表示，開始看到有些人，把捷運上踢退老人的人，描述成衝動的、「運氣好沒有弄傷人」的年輕人，他的觀點是：「他超級謹慎也超級精準的，好嗎？」朱宥勳分析，年輕人並不是在被騷擾的第一時間就反擊，是已經忍耐好一陣子，甚至已經抓到對方的行為模式了。

他說，所以年輕人決定反擊之後，才能精確地撥檔，然後接一個正蹬；蹬的位置很準確，是在提袋上；力道與方向也拿捏過，是剛好可以讓老人跌在椅子上的程度，「簡單說就是有練過，而且是謀定而後動的。」

接著朱宥勳宥說，如果真心要傷人，只要往胸腹之間稍微用點力，那位老人是絕對沒辦法立刻開始碎碎念的。會不會受傷還另說，要讓人幾分鐘喘不過氣來是輕而易舉，「什麼叫危險，幾個月前藍白支持者去亂揮大罷免街講志工的後腦勺，這種沒練過又沒帶腦子的外行人，才真的是危險。」

朱宥勳最後表示，不喜歡用肢體衝突的方式解決問題，是各人的自由，不過在那種情況下，我覺得他已經處理得非常完美了，「雖然我相信他不會需要，但如果真的因此有什麼罰金或賠償的成本，我是很樂意小捐一筆的。」

