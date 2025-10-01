（影）吳宜樺「馬太鞍時裝周」救災畫面瘋傳 挨批作秀再度發聲

〔記者傅茗渝／台北報導〕國際名模吳宜樺近日現身花蓮光復鄉馬太鞍部落，親自投入清淤工作，意外成為網路熱議焦點。一段志工拍攝的影片，捕捉到她在泥濘中忙碌的身影，迅速被大量轉發，卻意外引來質疑聲浪。對此，吳宜樺選擇正面回應，並善用流量協助協尋失聯者。

吳宜樺再度發文感謝「各路超人」，呼籲外界持續關注花蓮救災。（翻攝自臉書）

吳宜樺身穿黑色緊身上衣、腳踩白雨鞋，自民宅走出時氣場全開，被網友戲稱宛如「馬太鞍時裝周」。吳宜樺本人也轉發並幽默認證：「看到有錄影，職業病上身。」然而爆紅之後，也有人質疑她「作秀」、「蹭流量」。有網友甚至留言挑釁：「妳來打卡還是走台步？」吳宜樺則展現高EQ回應：「這是我們親戚家，請問你是來留言蹭熱度還是秀下限？」

吳宜樺現身花蓮馬太鞍部落，親自下田清淤，成為網路熱議焦點。（翻攝Threads）

同時，吳宜樺把焦點導向正事，主動利用社群平台貼出協尋訊息，希望藉由熱度幫助朋友尋找失聯家人。今日清晨，吳宜樺再度發文，感謝因新聞而來的各方讚美，「真的非常非常感謝大家的愛戴。救災還沒有結束，希望大家可以一起持續關注光復，也再次感謝各路超人，沒有你們的支持，光復恢復的速度可能沒有那麼快，台灣最美的風景真的就是你們！再次感謝！（大鞠躬）」

