娛樂 音樂

天團無預警空降火球祭！楊大正不藏了透露私下「這關係」

〔記者張釔泠／台北報導〕一年一度在樂天桃園棒球場舉辦的「FIREBALL Fest. 火球祭」將於今年11月22日及11月23日登場。最新一波分日陣容曝光，由玖壹壹以及美秀集團兩組「台客神團」領軍，搭配黃玠、鳳小岳、隨性、八十八顆芭樂籽、胖虎等「各有台味」的特色陣容，讓網友笑稱：「天啊這波台客大軍我喜歡，我收！」

滅火器吉他手宇辰以及玖壹壹春風在澎湖合體。（夥球擊提供）滅火器吉他手宇辰以及玖壹壹春風在澎湖合體。（夥球擊提供）

本土嘻哈天團玖壹壹無預警空降火球祭，讓聽團仔們相當驚喜。上週末玖壹壹與滅火器甫於澎湖追風音樂節合體，滅火器鼓手柯光更貼出滅火器吉他手以及玖壹壹春風的合照，除了神色有些相似外，巧的是兩人的英文名字都是「EO」，讓網友笑翻。滅火器主唱大正提起為何會邀玖壹壹，則有點不好意思地說：「其實我跟建志是高爾夫球友啦！我之前也一直覺得如果有一天玖壹壹能夠來火球演出一定別有風味、超帥的！所以就相揪他們一起啦！」

2025火球祭即將登場，公開「台客襲來」超強台團陣容。（夥球擊提供）2025火球祭即將登場，公開「台客襲來」超強台團陣容。（夥球擊提供）

同日公布的陣容還有從 2019 火球祭開始皆無缺席力挺的火球好友「美秀集團」，與滅火器從 20 年前台中廢人幫時期便相識、甚至在永和曾共租工作室的多年舊識黃玠，與滅火器共組「Punkers Three」龐克三兄弟的「隨性」、「胖虎」，最近甫推出新專輯並完成 Legacy TERA 大場演出的龐克新世代「粗大Band」，以及於去年推出最新專輯《浪漫野球戰士列傳》的「八十八顆芭樂籽」，主唱阿強也是棒球節目《野球乾一杯》主持人，在棒球場演出絕對應景。

玖壹壹空降火球祭，讓聽團仔們驚喜。（夥球擊提供）玖壹壹空降火球祭，讓聽團仔們驚喜。（夥球擊提供）

2025 火球祭也以一波波的「海外神團」不斷帶給樂迷驚喜。上波公布陣容中包括來自英國工業重鎮雪菲爾的金屬巨頭 「While She Sleeps」（當她沈睡）；本日釋出陣容也包括來自東京、成軍 27 年的 SKA 帝王「 YOUR SONG IS GOOD」，被稱為「最強跳舞音樂」的他們，從 Ska Punk 曲風起家，近年多以熱帶元素舞曲為主，帶來 Chill 又動感的魅力現場，火球團隊皆掛保證「一定讓來現場的你一聽就愛上！」

