帶著感動進入10月 唐綺陽發聲「危機就是轉機」

〔記者林南谷／台北報導〕受樺加沙颱風雨勢影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖於上個月23日潰流，重創下游光復鄉，救災工作仍持續中，國人發揮同胞愛，各地「鏟子超人」湧入光復鄉協助災後清理淤泥等相關作業。

今（1）日中午，星座專家唐綺陽在臉書發文表示：「過去半個月，我們既看盡人性黑暗（錢權作惡）、可怕災難，也在心冷之餘，被一道人性之光照亮，趕赴花蓮的鏟子超人，讓原本四分五裂的社會再度凝聚，團結得令人感動。」

她說，帶著這樣的感動進入10月，這個月最大星象就是冥王星在風象順行，金、日也在風象，所以仍是「他人影響」的月份，也是「你怎麼對人，人怎麼對你」最體現之時，當然，也得關注「對手、貴人」，對手出招能高明應對，貴人相助要懂得感恩，盡力安度十月。

今年太多事，唐綺陽表示，相信很多人都覺得身心俱疲，「不過，只要明白危機就是轉機，穩穩踏好每一步，那麼這個累，就累得有價值。」

