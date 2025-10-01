自由電子報
娛樂 最新消息

方琦「隱病情當志工」 讚陸小芬暖舉「連爸媽都沒這樣」

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《接住流星的人》由陸小芬領銜主演，攜手李國強、黃信赫、吳岳擎、吳政勳、方琦、陳垣希，以及一群童星演員共同演出。劇情改編自真實故事，描述陸小芬創辦的兒少課輔班，除了學業，更著重品德教育。

大愛劇《接住流星的人》方琦殺青後出國到紐西蘭奧克蘭遊學。（大愛提供）大愛劇《接住流星的人》方琦殺青後出國到紐西蘭奧克蘭遊學。（大愛提供）

方琦在劇中飾演「陳宛晴」，是一名因癌症接受放射線治療、卻隱瞞病情堅持在課輔班當志工的老師。她形容宛晴是「大I人的代表」，個性沉穩內斂，與自己「大E人」的外放個性形成強烈對比。方琦笑說，現實生活裡她活潑健談，喜怒哀樂全寫在臉上，因此很想挑戰一個收斂情緒、散發氣質的角色。

大愛劇《接住流星的人》方琦殺青後出國遊學。（大愛提供）大愛劇《接住流星的人》方琦殺青後出國遊學。（大愛提供）

接到劇本後，方琦就當成一項任務來完成，刻意在生活中練習降低情緒起伏，舉止更謹慎，甚至主動接觸一些負面情緒的氛圍，好讓自己更貼近角色。她說，宛晴雖然承受病痛，卻依然能把愛傳遞給學生，「這是我最想學習的地方」。

戲殺青後，方琦隨即安排9月中飛往紐西蘭遊學三個月。她透露，之前到紐西蘭旅遊時，朋友們的對話幾乎全是英文，當下許下心願，希望下次再去至少能聽懂七八成，甚至能加入聊天。這次演出讓她感受到「愛與善的循環」，學生長大後回到課輔班教書，她也期許自己藉由精進英文，未來能幫助更多人，擴大影響力。

宛晴（方琦 飾）負責輔導律綺（黃品瑜 飾）。（大愛提供）宛晴（方琦 飾）負責輔導律綺（黃品瑜 飾）。（大愛提供）

至於與陸小芬的合作，方琦直呼收穫滿滿。她形容對方不僅演技細膩，更在生活中極為溫暖、注重細節。戲拍完後兩人加了社群好友，陸小芬雖然行程繁忙，卻常在她發文後親自留言按讚。方琦笑說：「連我爸媽都不會這樣，小芬姊真的就像戲裡的江柑師姑，是很溫暖的長輩。」

