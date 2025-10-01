Lulu再爆喜訊！大咖女星傻眼「你是沒別的事做了嗎」

Lulu為新歌《泡泡》舉辦搶聽會。（天地合提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「台語新人」LuLu黃路梓茵公開結婚好消息後，又終於圓夢推出首張台語創作專輯《日頭公園》，動員演藝圈30組橫跨歌唱、戲劇、主持、YTR領域的藝人朋友搶先試聽新歌《泡泡》，其中不乏金曲歌王歌后及男神女神，包括宋芸樺、林柏宏、比莉、「哈林」庾澄慶、A Lin、蕭煌奇、曹雅雯、曾莞婷、動力火車、Ozone等都當起聽眾給評語，各個反應爆笑又真情，堪稱史上最狂「搶聽團」。

金曲歌后A-Lin聽完驚呼：「我醉了嗎？」還笑虧Lulu「你是沒有別的事做了嗎？」但也忍不住開唱，直呼「很棒、好好唱」，期待完整專輯問世。而哈林則一邊搖頭一邊開啟「音樂課模式」，從音準、音色到動態逐一分析，

至於動力火車尤秋興則好氣又笑說到：「好好一個主持人，幹嘛來搶我們的工作？」顏志琳則補刀：「希望她專輯不要比我們賣得好！」但兩人聽完後竟一致表示：「不能發！發了會紅！」直呼《泡泡》是「很漂亮的妹妹在唱歌」，甜美又不落俗套。金曲歌后曹雅雯則一語道破歌曲「圓夢」核心：「這首歌聽起來就是她心中的理想或夢想！」並預言Lulu將成為「台語歌壇的Super star」。林柏宏則笑說：「這首歌像童話故事，有仙女要走出來！」還祝福LuLu：「大紅大紫，可以去柯切拉表演，記得要給我兩張票！」

金曲歌王蕭煌奇聽完後驚呼：「很敢欸！」但也大讚《泡泡》有畫面感、像電影主題曲，甚至爽快答應：「尾牙可以帶Lulu一起，只要她不太貴！」曾莞婷則笑說：「你甘ㄟ通？你也要搶走是不是？」但也感性表示：「真的很好聽，你是我心目中的蔡依林！」比莉則是聽完直呼：「現在這麼可愛又是新娘子，唱得心花怒放！」Ozone弟弟們則形容LuLu像「會唱台語的迪士尼公主」，歌裡還藏了很多可愛音效，感覺是笑著唱出內心的感覺。宋芸樺則驚喜表示：「我好像沒聽過LuLu講台語，但她台語很好耶！這首歌超時髦！」

