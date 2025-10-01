北捷老婦被踹飛竟是通緝犯！律師李怡貞力挺「餵鱉正義」

〔記者邱奕欽／台北報導〕北捷爆出老婦因座位爭執揮包攻擊年輕乘客，卻反被一腳踹飛，事件引發熱議。網紅律師李怡貞直言社會充斥「碰瓷鬼」，有人習慣倚老賣老、肆意鬧場，遇到反擊卻裝可憐，她認為「永遠譴責暴力，但鼓勵適當回擊」，呼籲社會支持勇敢制止滋事的人。

婦人搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（組合照，翻攝自Threads）

李怡貞今（1日）痛斥許多「碰瓷鬼」仗著大家怕麻煩不願意對抗，養成唯我獨尊的習慣，一旦有人出手，他們又能瞬間轉換角色，把自己包裝成受害者，讓對方陷入爭議，「真的需要有人勇敢站出來，餵鱉給這些人。」即便行為可能觸及法律爭議，社會輿論卻常覺得這腳踢得「剛剛好」。

請繼續往下閱讀...

然而爭議還沒落幕，該名老婦今（1日）一早又被爆在超商鬧事遭警方到場處理，竟更被查出是竊盜通緝犯。對此，李怡貞再度回應：「嗯…好吧，看來飛踢是無用的，會鬧的就是會繼續鬧下去。」

此事件讓網友議論分歧，有人認為年輕乘客雖出手過當，但「終於有人敢還擊」；也有人擔心社會若鼓勵以暴制暴，恐讓衝突升級。更多人則聚焦老婦的通緝犯身分，直呼「原來不是單純鬧事，根本就是慣犯」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法