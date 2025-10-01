自由電子報
娛樂 最新消息

「秋遊星夜季」4日起連玩3週 畢書盡魏如昀壓軸演唱

〔記者廖雪茹／新竹報導〕秋高氣爽的天氣，最適合露營了！新竹縣人氣爆棚的「2025秋遊星夜季」，今年擴大舉辦3週，10月4，5日首次結合星空露營與「泳池電影院」創意體驗，其中50組露營名額一開放即秒殺；18日壓軸的「追星之夜」，更邀請畢書盡、魏如昀、陳忻玥、艾薇等實力派歌手輪番演唱，當天特別安排高鐵新竹站往返體育場的免費接駁專車，預期將掀起一股追星熱潮！

新竹縣「2025秋遊星夜季」記者會，今天由人氣樂團「庸俗救星」開唱暖場，讓現場觀眾搶先感受音樂魅力。（記者廖雪茹攝）新竹縣「2025秋遊星夜季」記者會，今天由人氣樂團「庸俗救星」開唱暖場，讓現場觀眾搶先感受音樂魅力。（記者廖雪茹攝）

今天上午在縣府大廳舉辦的秋遊星夜季記者會，由人氣樂團「庸俗救星」開唱揭開序幕，讓現場觀眾搶先感受音樂魅力。縣長楊文科表示，「秋遊星夜季」今年邁入第五屆，不僅活動週期拉長，更將親子休閒、音樂演出、露營探索融合，讓民眾連玩3週，體驗竹縣魅力。

「秋遊星夜季」這個週六（4日）起連玩3週，露營、電影、演唱會一次滿足。（記者廖雪茹攝）「秋遊星夜季」這個週六（4日）起連玩3週，露營、電影、演唱會一次滿足。（記者廖雪茹攝）

交通旅遊處長陳盈州指出，首場「星野之夜」10月4、5日在小叮噹科學主題樂園露營區登場，現場規劃風格露營帳篷、街頭音樂與戶外烤肉，營造中秋團聚氛圍；緊接著11日的「電影之夜」同樣在小叮噹園區舉辦，利用洩水後的戲水池打造別具創意的「星空泳池電影院」，將播映人氣動畫《冰雪奇緣2》，結合乾冰特效營造夢幻雪景，帶來身歷其境的觀影體驗，現場並備有免費爆米花與茶飲，讓民眾盡情享用，竹縣吉祥物皮皮獅也將現身與大小朋友同樂。

「秋遊星夜季」這個週六（4日）起連玩3週，露營、電影、演唱會一次滿足。（記者廖雪茹攝）「秋遊星夜季」這個週六（4日）起連玩3週，露營、電影、演唱會一次滿足。（記者廖雪茹攝）

壓軸「追星之夜」18日週末夜在新竹縣體育場2樓平台熱力開唱，邀請畢書盡、陳忻玥、艾薇、魏如昀及庸俗救星等實力派歌人輪番演出，逾40攤文創與美食市集，勢必為「秋遊星夜季」畫下最熱鬧的句點。當天高鐵新竹站往返新體育場的免費接駁專車，沿途設新瓦屋與新竹喜來登飯店停靠點。活動詳情請上官網： https://travel.hsinchu.gov.tw/Event/starrynightfestival查詢。

點圖放大header
點圖放大body

