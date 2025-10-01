大驚喜！周杰倫慶出道25週年將揭曉成績單 「天王導遊」邀集天王天后現身

周杰倫的《周遊記3》走訪沙烏地阿拉伯。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫從不讓粉絲失望！儘管新專輯來不及在夏天推出，但他還是讓歌迷懷抱希望，親自談到：「希望今年可以推出，交出一個很棒的成績單，慶祝自己出道25週年。」

「嘉年華」巡演即將在10月11日回到起跑站上海落幕，忙完演唱會，周董將有更多時間投入新專輯的錄音及製作，希望可以在今年內順利推出新專輯。在此之前，周董的《周遊記3》將先於10月3日晚上6點起在周董的YouTube官方頻道上架播出，周董像是「天王級導遊」，帶領大家走訪希臘、芬蘭、法國、義大利、沙烏地阿拉伯等人文景色。

周杰倫造訪希臘時買下黑色吉他即興創作。（杰威爾提供）

周董談到：「很開心《周遊記3》要在我的官方YouTube頻道播出了，拍攝的期間也寫了些新歌，在新專輯還沒推出之前，大家一起跟著周遊記旅行吧！」他還在希臘買了一把黑色吉他即興創作。

周杰倫（右）和好友群一起走訪希臘。（杰威爾提供）

《周遊記3》結合音樂、魔術、美食、文化、旅行，周董和好友群阿Ken、劉畊宏、杜國璋、蔡威澤、陳冠霖、方建德、陳冠廷等組成「周遊團」，首集造訪希臘首都雅典時，他隨意走進雅典街邊的一家樂器店，在老闆的介紹下瞭解了希臘傳統樂器。

周杰倫（左二）和好友們造訪英國劍橋大學。（杰威爾提供）

周董這一季節目裡，除了看到林俊傑、王俊凱驚喜現身，上個月才完成巡演的天后江蕙也親臨周董「嘉年華」台北大巨蛋演唱會彩排的現場，粉絲將可透過節目一窺周董彩排時專注的模樣，還有與江蕙的互動。《周遊記3》10月3日、4日起，每周五、六晚間6點於周杰倫官方YouTube頻道播出。

