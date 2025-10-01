《戲說台灣》菜瓜布仙子驚豔全網！一開口竟然是她 等了14年圓夢

〔記者張釔泠／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵宣布與陳漢典的婚訊後又再度報喜，推出個人台語創作專輯《日頭公園》，先行曲《泡泡 Bubbles》將於10月3日上架；Lulu以甜美嗓音唱出她埋藏14年的音樂夢，也完成人生清單中的兩大心願：發台語專輯、與金曲製作人謝銘祐合作 。

Lulu圓夢推出台語專輯。（天地合提供）

為了這首歌，Lulu邀請她心目中的「優雅台式浪漫代表」謝銘祐跨刀製作，沒想到謝銘祐阿莎力答應。錄音當天，Lulu帶著一罐泡泡當「幸運小物」，結果整場錄音不到一小時就完成，謝銘祐用一句話打破她的心理門檻：「會唱歌的人這麼多，但Lulu只有一個。你只需要快樂地唱出來就好。」這段話讓Lulu卸下心防，她形容整個錄音過程像是「沒壓力版本的First Take」，謝銘祐也笑說：「她唯一的原罪就是唱得太認真！」

其實Lulu的台語音樂夢早已悄悄鋪陳多年，過去專輯中就曾收錄盧廣仲創作的《巴豆疼》、蕭煌奇的《上美麗的情歌》、羅文裕的《愛情燒冷冰》等，她透露從小與家人、鄰居都用台語溝通，加上爸媽都愛唱、也愛聽台語歌，自己在耳濡目染下自然對台語歌的魔力非常著迷，她笑說：「家中卡拉OK機是我唱歌的音樂啟蒙，我們家在假日時還會辦K歌比賽，我每次總是靠台語歌拿下高分。」

這也讓她練就了一身唱台語歌的好功夫，「氣口 及「聲嗽」（指唱歌的腔調語氣及韻味十分道地）獲吳宗憲稱讚是「小江蕙」、「小黃乙玲」、「小孫淑媚」，常在節目上唱台語天后經典的她笑說：「我的主打歌很多，從《走味的咖啡》、《苦酒的探戈》、《風吹的願望》都是，而且不用看歌詞都背得出來！」

Lulu大學在AM電台播台語歌及「監聽賣藥」的經驗，也讓她與台語結下不解之緣，當初她在學長的介紹下到萬華的AM電台打工，原本只是學校合作的假日代班，沒想到一做就上癮，學長姐不上的班她全接下，她笑說：「除了講台語，還要用台語報台呼、報時、講節目名稱，還得自己手動換錄音帶播放節目，甚至還要監聽賣藥廣告！」

值得一提的是，為了宣傳《泡泡》，Lulu還向電視台毛遂自薦，沒想到不僅獲得客串機會，新歌也成為戲劇的片尾曲，首度挑戰台語劇《戲說台灣》的她在最新單元《玄武扞善緣》中飾演「鑢仔仙」（菜瓜布仙子）一角，以金色古裝造型驚豔登場，讓從小就是忠實觀眾的她嗨喊：「童年夢想正式成真！」劇組更為她量身打造專屬劇本，她首次與資深演員陳小菁合作，直呼：「對戲超自在，完全沒有壓力！」

除了演出本身，Lulu也在拍攝過程中收穫滿滿，為了演好「菜瓜布仙子」，她苦練台詞、精進發音，甚至學習正宗「台文」用法，讓她的台語更上一層樓。她笑說：「從主持台語節目、唱台語歌、到現在演出台語劇，一路走來感覺太不可思議！」

