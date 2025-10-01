自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

《戲說台灣》菜瓜布仙子驚豔全網！一開口竟然是她 等了14年圓夢

〔記者張釔泠／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵宣布與陳漢典的婚訊後又再度報喜，推出個人台語創作專輯《日頭公園》，先行曲《泡泡 Bubbles》將於10月3日上架；Lulu以甜美嗓音唱出她埋藏14年的音樂夢，也完成人生清單中的兩大心願：發台語專輯、與金曲製作人謝銘祐合作 。

Lulu圓夢推出台語專輯。（天地合提供）Lulu圓夢推出台語專輯。（天地合提供）

為了這首歌，Lulu邀請她心目中的「優雅台式浪漫代表」謝銘祐跨刀製作，沒想到謝銘祐阿莎力答應。錄音當天，Lulu帶著一罐泡泡當「幸運小物」，結果整場錄音不到一小時就完成，謝銘祐用一句話打破她的心理門檻：「會唱歌的人這麼多，但Lulu只有一個。你只需要快樂地唱出來就好。」這段話讓Lulu卸下心防，她形容整個錄音過程像是「沒壓力版本的First Take」，謝銘祐也笑說：「她唯一的原罪就是唱得太認真！」

Lulu圓夢推出台語專輯。（天地合提供）Lulu圓夢推出台語專輯。（天地合提供）

其實Lulu的台語音樂夢早已悄悄鋪陳多年，過去專輯中就曾收錄盧廣仲創作的《巴豆疼》、蕭煌奇的《上美麗的情歌》、羅文裕的《愛情燒冷冰》等，她透露從小與家人、鄰居都用台語溝通，加上爸媽都愛唱、也愛聽台語歌，自己在耳濡目染下自然對台語歌的魔力非常著迷，她笑說：「家中卡拉OK機是我唱歌的音樂啟蒙，我們家在假日時還會辦K歌比賽，我每次總是靠台語歌拿下高分。」

Lulu圓夢推出台語專輯。（天地合提供）Lulu圓夢推出台語專輯。（天地合提供）

這也讓她練就了一身唱台語歌的好功夫，「氣口 及「聲嗽」（指唱歌的腔調語氣及韻味十分道地）獲吳宗憲稱讚是「小江蕙」、「小黃乙玲」、「小孫淑媚」，常在節目上唱台語天后經典的她笑說：「我的主打歌很多，從《走味的咖啡》、《苦酒的探戈》、《風吹的願望》都是，而且不用看歌詞都背得出來！」

Lulu大學在AM電台播台語歌及「監聽賣藥」的經驗，也讓她與台語結下不解之緣，當初她在學長的介紹下到萬華的AM電台打工，原本只是學校合作的假日代班，沒想到一做就上癮，學長姐不上的班她全接下，她笑說：「除了講台語，還要用台語報台呼、報時、講節目名稱，還得自己手動換錄音帶播放節目，甚至還要監聽賣藥廣告！」

Lulu圓夢推出台語專輯。（天地合提供）Lulu圓夢推出台語專輯。（天地合提供）

值得一提的是，為了宣傳《泡泡》，Lulu還向電視台毛遂自薦，沒想到不僅獲得客串機會，新歌也成為戲劇的片尾曲，首度挑戰台語劇《戲說台灣》的她在最新單元《玄武扞善緣》中飾演「鑢仔仙」（菜瓜布仙子）一角，以金色古裝造型驚豔登場，讓從小就是忠實觀眾的她嗨喊：「童年夢想正式成真！」劇組更為她量身打造專屬劇本，她首次與資深演員陳小菁合作，直呼：「對戲超自在，完全沒有壓力！」

除了演出本身，Lulu也在拍攝過程中收穫滿滿，為了演好「菜瓜布仙子」，她苦練台詞、精進發音，甚至學習正宗「台文」用法，讓她的台語更上一層樓。她笑說：「從主持台語節目、唱台語歌、到現在演出台語劇，一路走來感覺太不可思議！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中